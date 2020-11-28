Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?
Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.
2:49 - блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания.
4:30 - "эффект Манделы": что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?
7:30 - "Мы все сказали 50!" Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением.
8:40 - "Я устал, я ухожу": как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?
11:01 - как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущева и Екатерины II.
13:27 - лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что все время на слуху?
15:48 - эрозия памяти и посттравматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти.
19:06 - внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?
21:28 - почему свидетельские показания – ненадежный инструмент раскрытия преступлений.
22:48 - "феномен Форера-Барнума": доверие к общим словам и псевдоэкспертизе заставляют поверить в то, чего нет.
24:24 - как противостоять эффекту ложной памяти?
25:40 - проявление эффекта Манделы в политике.
28:15 - откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?
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