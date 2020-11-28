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Не верю!
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Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

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Темы:
Подкасты РИА (588)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201128/250190009/Ne-veryu-Effekt-Mandely-pochemu-sotni-lyudey-pomnyat-to-chego-ne-bylo.html

Эффект Манделы – явление в психологии, когда многие люди (вплоть до целых стран) помнят что-то, произошедшее на самом деле, одинаково неправильно. От цитаты из мультика детства до важного политического решения – на что распространяется коллективная ложная память?

Как образуются такие фальшивые воспоминания? Кто и как этим пользуется?

Радио
Не верю! Эффект Манделы: почему сотни людей помнят то, чего не было?

Разбирались вместе с Ольгой Марченко, кандидатом психологических наук, старшим научным сотрудником центра профориентации и довузовского образования "ПРО-PSY", доцентом кафедры общей психологии в Московском государственном психолого-педагогическом университете.

2:49 - блиц-опрос: проверьте вместе с ведущими, есть ли у вас ложные воспоминания.

4:30 - "эффект Манделы": что такого сделал африканский политик, что в его честь назвали коллективную ложную память? Из-за чего возникает этот эффект?

7:30 - "Мы все сказали 50!" Живой пример ложной памяти на числа и формирования воспоминаний под коллективным давлением.

8:40 - "Я устал, я ухожу": как на самом деле звучала цитата Ельцина? Почему мы помним слова, которые никто не говорил?

11:01 - как образы из СМИ и медиа со временем подменяют историческую правду: примеры Хрущева и Екатерины II.

13:27 - лозунги, цитаты из фильмов, стихи: почему не получается правильно запомнить даже то, что все время на слуху?

15:48 - эрозия памяти и посттравматический синдром: психологические механизмы эффектов памяти.

19:06 - внушаемость, конформизм и манипуляция восприятием: как зародить мысль и создать ложное воспоминание?

21:28 - почему свидетельские показания – ненадежный инструмент раскрытия преступлений.

22:48 - "феномен Форера-Барнума": доверие к общим словам и псевдоэкспертизе заставляют поверить в то, чего нет.

24:24 - как противостоять эффекту ложной памяти?

25:40 - проявление эффекта Манделы в политике.

28:15 - откуда берутся предпосылки для формирования ложных воспоминаний: изнутри или извне?

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Темы:
Подкасты РИА (588)


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