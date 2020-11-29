"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

Но когда действительно стоит беспокоиться? Какие симптомы могут стать поводом для обращения к специалистам?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём причины развития гиперактивности и дефицита внимания, а также разбираемся в стереотипах и мифах, связанных с СДВГ.
Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога.
Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддаётся коррекции или остаётся на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
Как помочь ребенку с СДВГ, смотрите здесь.
2:15 Мифы о СДВ и СДВГ
4:00 Критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребёнком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?
13:00 Что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания
15:50 Почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотёк?
19:50 Как не спутать общую усталость и утомление ребёнка с СДВ?
21:00 Гаджеты и интернет вызывают СДВГ?
25:10 Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребёнка предрасположенность к СДВГ?
28:00 Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?
28:40 Как вести себя семье, если у ребёнка СДВГ?
30:45 Ребёнок вырастет и СДВГ пропадёт? Или же нет?
32:45 О плюсах СДВГ (да-да, они есть)
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