"Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

"Синдром непоседы", "проблема нашего времени", "модный детский диагноз" — синдром дефицита внимания с гиперактивностью называют по-разному. Ходить на ушах, мучить вопросами взрослых, получать замечания на уроке — для ребёнка это нормально

Но когда действительно стоит беспокоиться? Какие симптомы могут стать поводом для обращения к специалистам?

Радио "Это надолго". СДВ и СДВГ: на что обратить внимание родителям?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" узнаём причины развития гиперактивности и дефицита внимания, а также разбираемся в стереотипах и мифах, связанных с СДВГ.

Раньше гиперактивность детей списывали на плохое воспитание. Но теперь СДВ и СДВГ включены в Международную классификацию болезней и требуют вмешательства врача и психолога.

Что же такое СДВГ и СДВ? Как это проявляется у школьников? Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков? Это лечится, поддаётся коррекции или остаётся на всю жизнь? И что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

Как помочь ребенку с СДВГ, смотрите здесь.

2:15 Мифы о СДВ и СДВГ

4:00 Критерии СДВГ: как родителям понять, что с ребёнком что-то не то, и надо обратиться к специалистам?

13:00 Что чаще всего ошибочно принимают за гиперактивность и дефицит внимания

15:50 Почему СДВГ надо корректировать, а не пускать на самотёк?

19:50 Как не спутать общую усталость и утомление ребёнка с СДВ?

21:00 Гаджеты и интернет вызывают СДВГ?

25:10 Можно ли по генетическому тесту понять, есть ли у ребёнка предрасположенность к СДВГ?

28:00 Есть ли разница в проявлении СДВ и СДВГ у девочек и мальчиков?

28:40 Как вести себя семье, если у ребёнка СДВГ?

30:45 Ребёнок вырастет и СДВГ пропадёт? Или же нет?

32:45 О плюсах СДВГ (да-да, они есть)

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