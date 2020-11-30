Эксперт сферы туризма: надо постараться выжить до лета

Радио Эксперт сферы туризма: надо постараться выжить до лета

По решению межведомственного координационного совета Грузии, с 28 ноября до 31 января включительно на горнолыжных курортах Бакуриани, Гудаури, Годердзи и Местия закрываются горнолыжные трассы и канатные дороги. Гостиницы на зимних курортах смогут работать только в качестве карантинных пространств.

"Не знаю, что прогнозировать, уверена в том, что надо просто выжить до лета… Мне кажется, до лета или, по крайней мере, до мая 2021 года никаких просветов ни в туризме, ни в чем другом у нас не будет… Из Батуми началась вспышка коронавируса, так как большое скопление было народа, поэтому если такое же скопление народа будет и на зимних курортах, медицинский сектор уже не сможет пережить", - заявила Ломадзе Sputnik Грузия.

По ее словам, летом на курортах не было строгого контроля за соблюдением мер безопасности, ни на пляжах, ни в гостиницах.

"Получается, что власти опять же боятся своей ошибки. Если зимний курорт будет такой вспышкой. Плюс зима, закрыты помещения, все закрыты, скопление народа идет в одном конкретном месте. Проверять температуру на канатках не смогут и не будут. И, конечно, больше боятся, что не смогут проконтролировать и появится более серьезная волна", - считает Ломадзе.

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

В то время, как за рубежом развитые страны боролись с тяжелыми последствиями пандемии, Грузия активно приглашала к себе туристов, предлагая безопасный и комфортный отдых летом. Надежды, возлагаемые правительством и обнадеженными представителями сектора на летний туризм, так и не оправдались.

С сентября в стране резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Суточный показатель инфицирования на сегодняшний день составляет более 3-4 тысячи. Исходя из этого, власти пошли на жесткие меры и ввели дополнительные ограничения на зимних курортах страны.