Месхишвили: на дорогах Грузии растет количество смертей

По информации руководителя Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Давида Месхишвили, в Грузии на 20% выросло число смертей в результате ДТП

Радио Месхишвили: на дорогах Грузии растет количество смертей

По данным МВД, за девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Месхилишвили сообщил, что, согласно действующим евродерективам, в 2020 году все страны ЕС должны были вдвое уменьшить число смертей на дорогах и это касается стран, которые присоединились к этим директивам Соглашением об Ассоциации.

"Мы тоже должны были уменьшить эти показатели, но, вместо этого, на 20% выросло, и количество умерших на дорогах с начало года превысило 450 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель смертности вырос на 20%", - заявил Месхишвили Sputnik Грузия.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 287 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев 2020 года, погиб 31 человек.

На втором месте наиболее частых причин - превышение скорости, и 184 таких аварий унесли жизни 40 человек. Замыкает печальную тройку несоблюдение дистанции при движении. В 133 авариях по этой причине погибли семь человек.

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.