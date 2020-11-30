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Давид МЕСХИШВИЛИ - руководитель Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov

Месхишвили: на дорогах Грузии растет количество смертей

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Темы:
Происшествия в Грузии (2288)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201130/250209583/Meskhishvili-na-dorogakh-Gruzii-rastet-kolichestvo-smertey.html

По информации руководителя Ассоциации транспорта и автомобильных дорог Давида Месхишвили, в Грузии на 20% выросло число смертей в результате ДТП

Радио
Месхишвили: на дорогах Грузии растет количество смертей

По данным МВД, за девять месяцев 2020 года в авариях в Грузии погибли 337 человек, среди них 17 детей младше 16 лет. Всего в этот период в Грузии произошло 3 644 аварии с тяжкими последствиями, за которыми следует уголовное наказание. Половина всех аварий приходится на Тбилиси. Остальные ДТП произошли в регионах.

Месхилишвили сообщил, что, согласно действующим евродерективам, в 2020 году все страны ЕС должны были вдвое уменьшить число смертей на дорогах и это касается стран, которые присоединились к этим директивам Соглашением об Ассоциации.

Машина патрульной полиции в столице Грузии
photo: Kakha Kaladze / FB
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"Мы тоже должны были уменьшить эти показатели, но, вместо этого, на 20% выросло, и количество умерших на дорогах с начало года превысило 450 человек. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, показатель смертности вырос на 20%", - заявил Месхишвили Sputnik Грузия.

Самой распространенной причиной ДТП в Грузии является выезд на встречную полосу или нарушение правил обгона. В 287 авариях, случившихся по этой причине за шесть месяцев 2020 года, погиб 31 человек.

На втором месте наиболее частых причин - превышение скорости, и 184 таких аварий унесли жизни 40 человек. Замыкает печальную тройку несоблюдение дистанции при движении. В 133 авариях по этой причине погибли семь человек.

Вопрос дорожной безопасности является приоритетным для правительства Грузии. В феврале 2019 года был разработан план действий, который предусматривает улучшение технического состояния автотранспортных средств, обеспечение эффективного исполнения, обеспечение безопасной инфраструктуры, эффективное реагирование после ДТП и повышение общественной осведомленности.

Темы:
Происшествия в Грузии (2288)


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