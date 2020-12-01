Читадзе: разногласия между оппозицией и "Мечтой" вредят интересам обеих сторон

Радио Читадзе: разногласия между оппозицией и "Мечтой" вредят интересам обоих сторон

В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.

"Оппозиция теряет возможность использовать парламентскую трибуну, оппонировать с властями, а также возможность как-то переманить к себе депутатов из "Грузинской мечты". В таком случае можно было бы переизбрать правительство путем объявления вотума недоверия к нему", – рассказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

По его словам, отсутствие точек соприкосновения вредит обеим сторонам, ведь власть все равно сможет рассматривать законопроекты и утверждать правительство, но не сможет осуществлять конституционные изменения и формировать следственные комиссии.

В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.