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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
Photo: courtesy of Nika Chitadze

Читадзе: разногласия между оппозицией и "Мечтой" вредят интересам обеих сторон

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Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (112)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201201/250222485/Chitadze-raznoglasiya-mezhdu-oppozitsiey-i-Mechtoy-vredyat-interesam-oboikh-storon.html

Политолог Ника Читадзе отметил, что грузинская оппозиция рискует потерять парламентскую трибуну из-за бойкота парламента нового созыва

Радио
Читадзе: разногласия между оппозицией и "Мечтой" вредят интересам обоих сторон

В парламент Грузии по итогам выборов 31 октября прошли восемь оппозиционных партий и блоков. Они не признают итоги выборов, считая, что правящая партия "Грузинская мечта" сфальсифицировала выборы, и заявили о том, что не войдут в парламент десятого созыва. Несмотря на бойкот оппозиции, парламент, в котором будет 90 депутатов "Грузинской мечты", все равно сможет начать работу и принимать законы.

"Оппозиция теряет возможность использовать парламентскую трибуну, оппонировать с властями, а также возможность как-то переманить к себе депутатов из "Грузинской мечты". В таком случае можно было бы переизбрать правительство путем объявления вотума недоверия к нему", – рассказал Читадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Заал Удумашвили. Акция протеста у здания парламента Грузии 8 ноября 2020
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
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По его словам, отсутствие точек соприкосновения вредит обеим сторонам, ведь власть все равно сможет рассматривать законопроекты и утверждать правительство, но не сможет осуществлять конституционные изменения и формировать следственные комиссии.

В ближайшие дни должен пройти третий раунд переговоров между властью и оппозицией, организованный послами США и ЕС в Грузии. На данный момент по переговорам известно, что оппозиция требует проведения новых выборов в парламент, тогда как "Грузинская мечта" категорически против этого, называя это требование единственным невыполнимым.

Темы:
Протесты в Грузии 2020: оппозиция не признает результаты парламентских выборов (112)
Теги:
Парламентские выборы, Грузинская мечта, Ника Читадзе


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