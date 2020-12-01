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Председатель Ассоциации производителей зерна и хлебопродуктов Грузии Леван Силагава
photo: Movement KAR.GE / FB

Силагава: Грузия в последние месяцы покупает пшеницу на 30% дороже

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Темы:
Экономика Грузии (1531)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201201/250224158/Silagava-Gruziya-v-poslednie-mesyatsy-pokupaet-pshenitsu-na-30-dorozhe.html

Исполняющий директор Ассоциации производителей зерна и муки Леван Силагава рассказал о ситуации на рынке пшеницы и причинах ее подорожания

Радио
Силагава: Грузия в последние месяцы покупает пшеницу на 30% дороже

"Начиная с сентября у нас идет повышение цен на ввозимую пшеницу. На мировых рынках цены поднимаются в связи с тем, что идет вторая волна коронавируса и все страны начали закупать для продовольственной безопасности кто на 30%, кто на 50% больше пшеницы, чем годом раньше. Из восьми стран, которые снабжают мир пшеницей, в шести проблема с урожаем. Более-менее нормальная ситуация лишь в Австралии и России, но это не балансирует те потери, которые идут по всему миру. И каждый следующий завоз пшеницы в остальные страны мира, в том числе в Грузию, на 10-15 долларов дороже, чем предыдущий", – сказал Силагава в интервью Sputnik Грузия.

Хлебобулочная продукция в хлебном магазине
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По словам Силагава, в сентябре тонна пшеницы обходилась Грузии в 200 долларов, сегодня ее стоимость составляет до 270 долларов.

Потребительская корзина Грузии сегодня почти на 75% состоит из импортированных продуктов. В их числе и важнейшая зерновая культура – пшеница.

В течение года Грузия потребляет от 500-700 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этой продукции. Согласно данным Ассоциации производителей зерна, цена российской пшеницы самая приемлемая для Грузии на сегодняшний день.

Темы:
Экономика Грузии (1531)
Теги:
Грузия, экономика, Леван Силагава


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