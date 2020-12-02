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Исследователь в сфере образования Резо Апхазава
photo: courtesy of Levan Tsutskiridze

Апхазава оценил исследование UNICEF о доступности интернета для школьников Грузии

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Темы:
Образование в Грузии (511)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201202/250231087/Apkhazava-otsenil-issledovanie-UNICEF-o-dostupnosti-interneta-dlya-shkolnikov-Gruzii.html

Эксперт в сфере образования Резо Апхазава считает, что правительство Грузии уже сегодня должно думать, как возместить тот ущерб, который получили ученики из социально необеспеченных семей из-за пандемии коронавируса

Радио
Апхазава оценил исследование UNICEF о доступности интернета для школьников Грузии

Согласно исследованию Детского фонда ООН (UNICEF) и Международного телекоммуникационного союза, у 15% школьников в Грузии нет доступа к интернету. По их же информации, закрытие школ из-за коронавируса коснулось 661 500 детей, которым пришлось перейти в виртуальный режим обучения.

Ученики на уроке информатики
© photo: Sputnik / Grigory Sysoev
Сколько школьников в Грузии не имеют доступа к интернету? Данные UNICEF

"У нас довольно сложная ситуация, и Минобразования должно заранее уже думать о том, как можно возместить тот ущерб, который в течение всех этих месяцев получили ученики, особенно представители низкой социально-экономической группы. Хотя сложно сказать, насколько это возможно сделать и насколько это будет эффективно и реалистично в тех условиях, когда разговоры о проблемах доведены до минимума, и мы в основном слышим, что хорошо справляемся с вызовами пандемии", – заявил Апхазава в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия

По его словам, ресурсы, которые нужны для дистанционного обучения, в Грузии не в достаточном количестве и качестве, чтобы учебный процесс в школах был эффективным.

Грузия переживает вторую волну коронавируса. В стране ежедневно выявляют по три-четыре тысячи новых инфицированных.  В связи с ухудшением эпидситуации с 28 ноября до 31 января включительно часть школ, профучилища и вузы (кроме медицинских образовательных программ) перешли на дистанционный режим работы.

Темы:
Образование в Грузии (511)
Теги:
Реваз Апхазава


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