Джапаридзе: во время пандемии в Грузии на азартные игры тратятся миллионы

Пандемия коронавируса еще больше усугубила проблему игровой зависимости в стране, сделав онлайн азартные игры более востребованными среди игроков, заявила основательница движения "Матери против азартных игр" Тамрико Джапаридзе

Радио Джапаридзе: во время пандемии в Грузии на азартные игры тратятся миллионы

Азартные игры являются одной из ведущих индустрий в Грузии. Доходы этого сектора опережают даже доходы банков. Тамар Джапаридзе утверждает, что в стране с населением 3,7 миллиона человек уже около миллиона игроманов.

"В январе на сайты с азартными играми было перечислено 135 миллионов лари, в феврале – 126,2 миллиона лари, и 96,5 миллиона – в марте. И все через онлайн-сайты. Это в то время, когда мы все находились дома во время пандемии. В семьях участился буллинг, ссоры. Все население было вовлечено в это. Когда ты призываешь людей сидеть дома и даешь возможность игрокам играть из дома, то допускаешь, чтобы в семьях нарастали разногласия между супругами, а дети становились жертвами всего этого", – заявила Джапаридзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Интерес к азартным играм есть и среди несовершеннолетних. Официальной статистики нет, но согласно исследованиям НПО, среди 14-летних жителей Грузии в азартные игры играют 28%, среди 16-летних – 58%, а среди 17-летних – 90% молодежи. Учитывая запрет на посещение казино и салоны игровых аппаратов для совершеннолетних, это все пользователи онлайн-казино.