Рцхиладзе объяснил, почему в Грузии начали говорить о скором вступлении в НАТО

Радио Рцхиладзе объяснил, почему в Грузии начали говорить о скором вступлении в НАТО

"Разговоры о скорейшем вступлении Грузии в НАТО логичны. Сам Запад уже много лет заманивает Грузию и Украину на свою орбиту и предлагает в качестве некоего приза членство в НАТО. Но на деле этого не видно, так что даже те люди, которые считали, что для Грузии членство в НАТО полезно, уже разуверились в том, что это когда-нибудь произойдет. Поэтому вполне может быть, что определенная часть экспертов, политиков уже торопится, поскольку Россия в определенном смысле укрепила свое влияние на Южном Кавказе после Карабахской войны", – заявил Рцхиладзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

В докладе NATO 2030, подготовленном по запросу генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, эксперты советуют блоку НАТО активизировать сотрудничество с Грузией и Украиной в ближайшее десятилетие. В документе говорится, что НАТО должна стремиться к расширению и укреплению сотрудничества с Украиной и Грузией.

Эксперты полагают, что эти демократические страны, стремящиеся к членству в НАТО, "находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России". Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии Альянса, которая будет обсуждаться на предстоящем саммите в 2021 году.