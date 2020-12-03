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Гулбаат Рцхиладзе на презентации сайта о Великой Отечественной Войне
© Sputnik / Alex Shlamov

Рцхиладзе объяснил, почему в Грузии начали говорить о скором вступлении в НАТО

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201203/250238944/Rtskhiladze-obyasnil-pochemu-v-Gruzii-nachali-govorit-o-skorom-vstuplenii-v-NATO.html

Определенная часть западных экспертов и политиков торопит вступление Грузии в НАТО из-за ситуации в Нагорном Карабахе, считает политолог Гулбаат Рцхиладзе

Радио
Рцхиладзе объяснил, почему в Грузии начали говорить о скором вступлении в НАТО

"Разговоры о скорейшем вступлении Грузии в НАТО логичны. Сам Запад уже много лет заманивает Грузию и Украину на свою орбиту и предлагает в качестве некоего приза членство в НАТО. Но на деле этого не видно, так что даже те люди, которые считали, что для Грузии членство в НАТО полезно, уже разуверились в том, что это когда-нибудь произойдет. Поэтому вполне может быть, что определенная часть экспертов, политиков уже торопится, поскольку Россия в определенном смысле укрепила свое влияние на Южном Кавказе после Карабахской войны", – заявил Рцхиладзе в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Военная техника и флаг США в совместном центре тренировок и оценок Грузия-НАТО
© photo: Sputnik
В НАТО заговорили об укреплении сотрудничества с Грузией

В докладе NATO 2030, подготовленном по запросу генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга, эксперты советуют блоку НАТО активизировать сотрудничество с Грузией и Украиной в ближайшее десятилетие. В документе говорится, что НАТО должна стремиться к расширению и укреплению сотрудничества с Украиной и Грузией.

Эксперты полагают, что эти демократические страны, стремящиеся к членству в НАТО, "находятся под постоянным внутренним и внешним давлением со стороны России". Как ожидается, этот доклад будет использован в будущем для подготовки стратегии Альянса, которая будет обсуждаться на предстоящем саммите в 2021 году.

Теги:
НАТО, Грузия, Гулбаат Рцхиладзе


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