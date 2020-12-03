Сихарулидзе: от однопартийного парламента редко когда выигрывают

Радио Сихарулидзе: от однопартийного парламента редко когда выигрывают

"От однопартийного парламента редко когда выигрывают. Но это не значит, что это приговор. Все зависит от того, как партия будет слушать своих оппонентов и, что самое главное, свой электорат. Тут вопрос в том, выиграла бы Грузия, если бы в парламенте был Шалва Нателашвили (лидер "Лейбористской партии" – ред.) или Гига Бокерия (лидер "Европейской Грузии" – ред.), или проиграла. Точный ответ дать нельзя. Наши европейские коллеги считают, что чем больше людей в парламенте, тем лучше. Но жизнь показывает, что на таком примитивном уровне рассуждать нельзя", – сказал Сихарулидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Основным минусом однопартийного парламента политолог назвал групповое мышление, когда одна партия не слушает остальных и просто управляет страной.

Восемь оппозиционных партий Грузии по итогам выборов получили 60 мест в парламенте. Однако они не признают итогов голосования и до последнего времени отказываются участвовать в работе парламента, когда тот соберется на первую сессию. Для разрешения политического кризиса послы ЕС и США организовали площадку для переговоров оппозиции с правящей партией "Грузинская мечта", которая смогла сохранить власть на третий срок.

Представители оппозиции и правящей партии "Грузинская мечта" уже провели два раунда переговоров, которые завершились озвучиванием требования новых выборов со стороны оппозиции. Что касается правящей партии, то "Грузинская мечта" должна озвучить свои предложения на третьем раунде переговоров, дата которых так и не назначена.

Между тем, первое заседание парламента должно пройти до 13 декабря, и, если договоренность не будет достигнута, партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" проведет его в одиночестве и из своих рядов будет выбирать всю структуру парламента.

В этом случае в парламенте будет одна фракция из 90 человек, которая будет в течение ближайших четырех лет проводить заседания и принимать все законы без критики оппонентов.