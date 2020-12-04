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Васо Капанадзе - эксперт по международным вопросам
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Капанадзе: притеснение журналистов Sputnik Латвия и Baltnews – политическое решение

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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201204/250252299/Kapanadze-pritesnenie-zhurnalistov-Sputnik-Latviya-i-Baltnews--politicheskoe-reshenie.html

Эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе осудил действия латвийских властей по отношению к русскоязычным журналистам, которых обвинили в нарушении режима санкций ЕС

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Капанадзе: задержание журналистов Sputnik Латвия и Baltnews – политическое решение

Cлужба государственной безопасности Латвии 3 декабря провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов. Все задержанные - не штатные сотрудники МИА "Россия сегодня", а обычные авторы и корреспонденты, публиковавшиеся на Baltnews и Sputnik Латвия. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

"Притеснение журналистов – вопиющий факт. Это нарушение прав журналистов и нарушение Закона о свободе слова. Конечно же, этот факт нужно осудить, потому что препятствовать работе журналистов, русскоязычных или других, неправильно. Несмотря на то, что власти Латвии ссылаются на санкции ЕС против [гендиректора МИА "Россия сегодня" Дмитрия] Киселева, – это все-таки политическое решение", – сказал Капанадзе в интервью Sputnik Грузия.

© photo: Sputnik / Maxim Blinov
"Карательная акция" – МИД России осудил задержание в Латвии журналистов Sputnik и Baltnews

Эксперт напомнил, что год назад такой же случай был зафиксирован в Эстонии. По его словам, такая тенденция в Прибалтийских странах очень неприятная и многие международные журналистские организации должны осудить подобные действия латвийских властей.

По версии прибалтийских стран, на МИА "Россия сегодня" распространяются санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.

МИД России резко осудил действия властей Латвии, отметив, что обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы. В ведомстве отметили, что ограничения имеют персональный характер, относятся лично к генеральному директору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. После этого сотрудникам пришлось уволиться, а агентство перешло в чрезвычайный режим работы.

Теги:
Журналисты, Sputnik, Васо Капанадзе


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