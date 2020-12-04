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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
Photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог: досрочные выборы в парламент Грузии нужно провести в 2022 году

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201204/250252951/Politolog-dosrochnye-vybory-v-parlament-Gruzii-nuzhno-provesti-v-2022-godu.html

Политолог Ника Читадзе рассказал, к какому консенсусу, по его мнению, могут прийти власть и оппозиция Грузии по итогам переговоров

Радио
Политолог: досрочные выборы в парламент Грузии нужно провести в 2022 году

"Выход из ситуации, конечно же, – взаимный компромисс как со стороны власти, так и со стороны оппозиции. И это выражается в том, чтобы, например, провести следующие выборы в парламент 11 созыва в 2022 году вместо 2024 года. И чтобы они прошли в электронном формате, никаких ЦИК и комиссий на местах, по пропорциональной системе. В этом случае, оппозиция должна согласиться на вход в парламент, а власти – на досрочные выборы. Думаю, в этом может быть какой-то выход из ситуации", – сказал Читадзе в интервью Sputnik Грузия.

Парламентские выборы прошли 31 октября, 21 ноября состоялся второй тур в 17 мажоритарных округах. На заседании 3 декабря ЦИК Грузии подвел окончательные итоги выборов, по которым правящая партия "Грузинская мечта" получила 90 мандатов из 150 в парламенте Грузии десятого созыва.

Ника Мелия. Масштабная акция протеста оппозиции в воскресенье 8 ноября 2020 перед зданием парламента Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
"Это предательство" – партия Саакашвили отказывается от депутатских мандатов

Восемь оппозиционных партий Грузии по итогам выборов получили 60 мест в парламенте. Однако они не признают итогов голосования и отказываются участвовать в работе парламента.

На данный момент между ними и "Грузинской мечтой" идет диалог при посредничестве посольств США и ЕС, третий раунд которого пройдет в ближайшее время.

Первое заседание парламента пройдет до 13 декабря. Дату назначит президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (69)
Теги:
Парламентские выборы, Грузия, Ника Читадзе


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