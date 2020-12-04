Хидирбегишвили объяснил, зачем Латвия притесняет журналистов Sputnik и Baltnews

Радио Хидирбегишвили: притеснение Sputnik Латвия и Baltnews связано с антироссийской пропагандой

Cлужба государственной безопасности Латвии 3 декабря провела задержания, допросы, обыски, изъятие оргтехники и предъявила уголовные обвинения авторам российских порталов Baltnews и Sputnik Латвия. Были задержаны, допрошены и отпущены под подписку о невыезде и неразглашении шесть латвийских журналистов. Все задержанные - не штатные сотрудники МИА "Россия сегодня", а обычные авторы и корреспонденты, публиковавшиеся в изданиях. Им может грозить наказание от денежного штрафа до тюремного заключения.

"Работники СМИ, журналисты, всегда были неприкосновенной категорией, и этим по праву всегда гордились США и другие лидеры стран Запада. Очевидно, с коронавирусом крыша поехала, и все "европейские ценности" сместились. Что касается Латвии, а в прошлом году это была еще и Эстония, Литва, Польша, так сказать, страны новой Европы, – от них требовать высоких стандартов демократии не приходится. Они пытаются всячески выслужиться перед американским "большим братом" и перед старой Европой, чтобы получить свою долю финансирования в Евросоюзе и свои блага от НАТО", – заявил Хидирбегишвили в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

По его словам, эти страны и дальше будут совершать такие антироссийские действия, однако они не останутся безнаказанными.

"Это ударит по ним же бумерангом. Войну с медиа, тем более с такой мощной корпорацией, никто не выигрывал. Но здесь дело не только в медиа, но и в России. Здесь дело в большой политике", – отметил политолог.

По версии прибалтийских стран, на МИА "Россия сегодня" распространяются санкции Евросоюза, наложенные на генерального директора агентства Дмитрия Киселева в 2014 году.

МИД России резко осудил действия властей Латвии, отметив, что обвинения в нарушении коллективом Sputnik Латвия режима санкций ЕС категорически неприемлемы. В ведомстве отметили, что ограничения имеют персональный характер, относятся лично к гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву и не могут распространяться на всех, кто сотрудничает с медиахолдингом.

Аналогичная ситуация сложилась в прошлом году в Эстонии. Руководство департамента полиции и погранохраны страны пригрозило сотрудникам Sputnik Эстония возбудить против них уголовные дела, если те не прекратят трудовые отношения с головной организацией. После этого сотрудникам пришлось уволиться, а агентство перешло в чрезвычайный режим работы.