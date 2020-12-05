"Правда тела". Сахар

Наше окружение с рождения "подсаживает" нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы "сахарные наркоманы" и что в этом плохого?
Почему говорить "мозгу нужен сахар" – не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели "переучить" вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной – терапевтом, диетологом и автором книги "Я не люблю сладкое".
Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.
01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого
02:00 "Мозгу нужен сахар" – так ли это на самом деле?
02:40 "Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов"
05:32 Как с первых минут жизни природа "подсаживает" нас на зависимость от сахара
07:25 Чем вреден сахар взрослым людям
07:38 "Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда – это целая сахарная бомба"
08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара
10:10 "Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня"
11:12 Сколько сахара можно употреблять в день
13:30 Чем опасна фруктоза
20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса
23:00 Как Наталье удалось избавиться от "сахарной наркомании" и почему на это нужен всего месяц
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