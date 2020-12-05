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Правда тела

"Правда тела". Сахар

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201205/250255854/Pravda-tela-Sakhar.html

Пирожное, запитое газировкой – уже трехдневная норма сахара для взрослого человека. Даже в классической домашней шарлотке – целый стакан сахара

Наше окружение с рождения "подсаживает" нас на зависимость от сладкого, и те же производители газировки делают ее уже втрое слаще, чем 40 лет назад. Почему мы "сахарные наркоманы" и что в этом плохого?

Радио
"Правда тела". Сахар

Почему говорить "мозгу нужен сахар" – не совсем правильно? Удастся ли похудеть, если класть в кашу сахарозаменитель? И как за 3 недели "переучить" вкусовые рецепторы: разбираемся вместе с Доктором Региной – терапевтом, диетологом и автором книги "Я не люблю сладкое".

Эпизод подготовлен при поддержке Московской международной книжной ярмарки, старейшей и крупнейшей ежегодной книжной ярмарки в России.

01:48 Почему мы так любим сахар и что в нем плохого

02:00 "Мозгу нужен сахар" – так ли это на самом деле?

02:40 "Пирамида питания перевернулась, и мы потребляем огромное количество простых углеводов"

05:32 Как с первых минут жизни природа "подсаживает" нас на зависимость от сахара

07:25 Чем вреден сахар взрослым людям

07:38 "Люди не понимают, что стакан сладкого чая после обеда – это целая сахарная бомба"

08:58 Существует ли психическая зависимость от сахара

10:10 "Многие зависимы от еды, потому что просто недоедают в течение дня"

11:12 Сколько сахара можно употреблять в день

13:30 Чем опасна фруктоза

20:10 Сахарозаменители: приводят ли они к снижению веса

23:00 Как Наталье удалось избавиться от "сахарной наркомании" и почему на это нужен всего месяц

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Темы:
Подкасты РИА (591)


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