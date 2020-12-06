"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.
В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трёхбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?
Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.
Почему нас так ранят академические неуспехи наших детей и как справиться с эмоциями, чтобы не отравить ребенку жизнь, читайте здесь.
3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга
7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?
10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе
13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?
15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?
17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?
20:00 Какой должна быть идеальная оценка?
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