"Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Пять и четыре — это хорошо, а тройка и двойка — плохо. Компромиссов нет. Действительно ли для обучения так важны оценки? Почему в передовых школах всё чаще отказываются от пятибалльной шкалы? Что делать родителям, если их школа думает только о рейтингах успеваемости?

И как жить детям, которые в гонке за высокими баллами обречены стать невротиками?

Радио "Повернуты на оценках": что не так с отметками в школе?

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как оценки влияют на всех участников образовательного процесса — детей, родителей и учителей, и можно ли добиться баланса, чтобы каждый был доволен.

В какой-то момент пятибалльная шкала сократилась до трёхбалльной — двойки и единицы в школах почти не ставят. Могут ли тогда такие отметки объективно оценивать знания учеников и какая система оценки полезнее для детской психики и обучения в целом?

Об этом Настя и Лина спрашивают клинического психолога, когнитивно-поведенческого терапевта Григория Мисютина.

Почему нас так ранят академические неуспехи наших детей и как справиться с эмоциями, чтобы не отравить ребенку жизнь, читайте здесь.

3:00 Оценки как часть общешкольного рейтинга

7:00 Почему пятибалльная система изжила себя?

10:00 "Достаточно быть отличником, чтобы стать счастливым" — легенда, которая "продаётся" в школе

13:00 Что делать родителям, если школа прессует за оценки?

15:30 Как определиться с отношениями к оценкам внутри семьи?

17:00 Как обсудить с ребёнком проблему оценок?

20:00 Какой должна быть идеальная оценка?

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