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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог о причинах раскола в партии "Гирчи"

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Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (11)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201207/250272389/Politolog-o-prichinakh-raskola-v-partii-Girchi.html

Эксперт по политическим вопросам Рамаз Сакварелидзе не исключает, что разногласия между лидерами самой неординарной оппозиционной партии Грузии "Гирчи" связаны со входом в парламент

Радио
Политолог о причинах раскола в партии "Гирчи"

Уже несколько дней страсти кипят в "Гирчи", где основатель партии Зураб Джапаридзе начал открытый конфликт с ее тремя лидерами Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили и Сандро Рахвиашвили. Конфликт дошел до того, что они начали раздел имущества, и члены партии должны решать, кому достанется ее имя и имущество.

"Один из участников разногласия отметил, что процесс не имеет ничего общего с входом в парламент. Вообще, в жизни и в политике тем более, слова не дают серьезной гарантии. Не исключаю, что существуют скрытые мотивы членов этого процесса, которые связаны с тем, чтобы они вошли в парламент. Так как участие в парламентской жизни для многих этих маленьких партий является практически жизненно важным. Без парламента они исчезнут", - заявил Сакварелидзе Sputnik Грузия.

Лидер партии Гирчи Зураб Джавахадзе на акции протеста у здания парламента Грузии утром 26 ноября
© Sputnik / Alex Shlamov
"Гирчи" против "Гирчи": кто уходит и кто остается в оригинальной партии

"Гирчи", как и другие семь оппозиционных партий, которые вошли в парламент в результате парламентских выборов, отказывается от своих мандатов и требует проведения новых выборов.

И хотя стороны внутрипартийного конфликта уверяют, что эта ситуация не влияет на решение "Гирчи" поддерживать оппозиционное единство, у многих экспертов это уже вызвало сомнения, тем более что все конфликтующие по итогам выборов прошли в парламент и теперь, кто и кого будет представлять на переговорах оппозиции с властями, не совсем понятно.

"Гирчи" ("Шишка") появилась на политической арене Грузии в 2015 году. Партию создали три представителя бывшей правящей партии "Единое национальное движение". Сама партия либеральной направленности, славится своими неординарными поступками и умением перехитрить закон. Благодаря своему иску в Конституционный суд "Гирчи" добилась декриминализации потребления марихуаны в Грузии.

Темы:
Выборы 2020: "Новый политический центр – Гирчи" (11)
Теги:
Партия "Гирчи", Политика, Грузия


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