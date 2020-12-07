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Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Гиорхелидзе: во время кризиса любая помощь населению и бизнесу очень важна

Радио
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Темы:
Экономика Грузии (1546)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201207/250273218/Giorkhelidze-vo-vremya-krizisa-lyubaya-pomosch-naseleniyu-i-biznesu-ochen-vazhna.html

Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе в эфире радио оценил помощь правительства населению и бизнесу во время второй волны коронавируса в Грузии

Радио
Гиорхелидзе: во время кризиса любая помощь населению и бизнесу очень важна

"В стране такая ситуация, что любая помощь населению, полезна. Конечно, она не может решить все проблемы, которые стоят перед населением. Я не могу понять, почему правительство делает дифференциацию, кто потерял в этом году работу, ему помощь, а у кого не было работы, а сейчас его положение еще больше усугубилось, ему никакой помощи… Что касается помощи бизнеса, сейчас такая фаза, что всячески нужно помогать, чтобы действующие бизнесы не закрылись, ибо открытие требует времени, усилий и денег", - сказал Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

По словам эксперта, очень много людей занимались бизнесом в туристической сфере, и в основном начинали дело за счет банковских кредитов. Поэтому у людей огромные проблемы, и решать их надо путем реструктуризации их долгов в долгосрочной перспективе.

Закрытые бары, кафе и рестораны в центре столицы на улице Эрекле Меоре (Ираклия Второго)
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Стартовал прием заявок на участие в программе помощи ресторанному бизнесу

На поддержку бизнеса во время второй волны коронавируса рассчитана сумма в 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

По решению правительства, лица с зарплатой до 1,5 тысячи будут освобождены от подоходного налога на 750 лари в периоде декабрь-май 2021 года. Введены и льготы на налог на имущество для сектора туризма. Гостиницы, рестораны в 2021 году освобождаются от налога на имущество.

В секторе туризма списывается отсроченный на четыре месяца в 2020 году подоходный налог (гостиницы, рестораны и компании, включенные в подобную деятельность).

Темы:
Экономика Грузии (1546)
Теги:
Бизнес, Коронавирус COVID-2019, Грузия


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