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Вано Мтвралашвили
photo: courtesy of Vano Mtvralashvili

Мтвралашвили: до нового года бензин в Грузии подорожает еще больше

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Темы:
Экономика Грузии (1548)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201208/250282408/Mtvralashvili-do-novogo-goda-benzin-v-Gruzii-podorozhaet-esche-bolshe.html

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили рассказал о причинах роста цен на топливо

Радио
Мтвралашвили: до нового года бензин в Грузии подорожает еще больше

"В последние месяцы топливо подорожало где-то на 10 тетри. Причина в росте международных цен на нефтепродукты по Platts (американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефтепродукты – ред.). Вторая причина в обесценивании национальной валюты Грузии по отношению к доллару… Что касается перспектив – цены продолжат расти. В ближайшие дни, когда Грузия осуществит новый импорт нефтепродуктов, он будет по новым ценам, более высоким. Естественно, цены на бензин в Грузии будут расти, думаю, в среднем на 3-5 тетри", – сказал Мтвралашвили Sputnik Грузия.

Нефтеналивной танкер в Потийском порту
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Экспорт и импорт в Грузии продолжают падать

Председатель СИНГ отметил, что цену на топливо в розничной сети в целом определяют два главных фактора – международная цена нефтепродуктов по Platt's и обменный курс лари к доллару, так как нефтепродукты покупаются в долларах, а в Грузии продукт продается в национальной валюте.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум — 2,31-2,39 лари за литр, регуляр — 2,10-2,19 лари за литр, евро дизель — 2,27-2,39 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар — 3,29 лари.

Темы:
Экономика Грузии (1548)
Теги:
Бензин, Экономика, Цены на нефть, Грузия, Вано Мтвралашвили


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