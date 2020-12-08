Мтвралашвили: до нового года бензин в Грузии подорожает еще больше

Радио Мтвралашвили: до нового года бензин в Грузии подорожает еще больше

"В последние месяцы топливо подорожало где-то на 10 тетри. Причина в росте международных цен на нефтепродукты по Platts (американское информационное агентство, которое специализируется на публикации ценовых котировок на нефтепродукты – ред.). Вторая причина в обесценивании национальной валюты Грузии по отношению к доллару… Что касается перспектив – цены продолжат расти. В ближайшие дни, когда Грузия осуществит новый импорт нефтепродуктов, он будет по новым ценам, более высоким. Естественно, цены на бензин в Грузии будут расти, думаю, в среднем на 3-5 тетри", – сказал Мтвралашвили Sputnik Грузия.

Председатель СИНГ отметил, что цену на топливо в розничной сети в целом определяют два главных фактора – международная цена нефтепродуктов по Platt's и обменный курс лари к доллару, так как нефтепродукты покупаются в долларах, а в Грузии продукт продается в национальной валюте.

На сегодняшний день в сетях брендированных бензозаправочных станций средняя цена составляет: премиум — 2,31-2,39 лари за литр, регуляр — 2,10-2,19 лари за литр, евро дизель — 2,27-2,39 лари за литр. Текущий курс: 1 доллар — 3,29 лари.