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Петре Мамрадзе - полилолог
© Sputnik / Alex Shlamov

Мамрадзе: грузинская оппозиция хочет в парламент, но загнала себя в тупик

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (73)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201209/250293867/Mamradze-gruzinskaya-oppozitsiya-khochet-v-parlament-no-zagnala-sebya-v-tupik.html

Политолог Петре Мамрадзе прокомментировал переговоры между правящей партией "Грузинская мечта" и лидерами оппозиционных партий страны

Радио
Мамрадзе: грузинская оппозиция хочет в парламент, но загнала себя в тупик

"Оппозиция буквально загнала себя в угол, в тупик. Они сделали громкие заявления, видимо, рассчитывая на поддержку народа, а народ с первых же дней никак их не поддержал. Они не сумели собрать народ, гарантировать массу. А после всех этих заявлений сказать, что они передумали и входят в парламент, означает потерять лицо. Сейчас они пытаются добиться чего-то такого в переговорах с правящей партией, чтобы сохранить лицо", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Вторым фактором Мамрадзе назвал угрозы верных экс-президенту Михаилу Саакашвили телеканалов в адрес оппозиционных партий, что их объявят врагами народа и обвинят в продажности, если те все-таки войдут в парламент.

Ираклий Кобахидзе
photo: Parliament of Georgia / FB
"Грузинская мечта" назвала условия проведения досрочных выборов

Первое заседание парламента десятого созыва назначено на 11 декабря. В новом парламенте будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 60 - у восьми оппозиционных партий. Оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Во вторник при посредничестве посольств США и Евросоюза состоялся четвертый раунд переговоров по поиску путей выхода из политического кризиса. Как стало известно, переговоры ведутся по четырем темам: внеочередные выборы в парламент, вопрос политических заключенных, избирательная система и избирательная среда.

Пятый по счету раунд переговоров состоится в четверг.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (73)
Теги:
Грузия, Парламент Грузии, Парламентские выборы, Оппозиция, Петре Мамрадзе


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