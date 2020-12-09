Мамрадзе: грузинская оппозиция хочет в парламент, но загнала себя в тупик

Радио Мамрадзе: грузинская оппозиция хочет в парламент, но загнала себя в тупик

"Оппозиция буквально загнала себя в угол, в тупик. Они сделали громкие заявления, видимо, рассчитывая на поддержку народа, а народ с первых же дней никак их не поддержал. Они не сумели собрать народ, гарантировать массу. А после всех этих заявлений сказать, что они передумали и входят в парламент, означает потерять лицо. Сейчас они пытаются добиться чего-то такого в переговорах с правящей партией, чтобы сохранить лицо", – сказал Мамрадзе в интервью Sputnik Грузия.

Вторым фактором Мамрадзе назвал угрозы верных экс-президенту Михаилу Саакашвили телеканалов в адрес оппозиционных партий, что их объявят врагами народа и обвинят в продажности, если те все-таки войдут в парламент.

Первое заседание парламента десятого созыва назначено на 11 декабря. В новом парламенте будет 90 мест у правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", а 60 - у восьми оппозиционных партий. Оппозиция отказывается входить в парламент, считая результаты выборы сфальсифицированными.

Во вторник при посредничестве посольств США и Евросоюза состоялся четвертый раунд переговоров по поиску путей выхода из политического кризиса. Как стало известно, переговоры ведутся по четырем темам: внеочередные выборы в парламент, вопрос политических заключенных, избирательная система и избирательная среда.

Пятый по счету раунд переговоров состоится в четверг.