"Банки нам во всем отказывают" – владелец грузинского турагентства о проблемах в отрасли

Радио "Банки нам во всем отказывают" – владелец грузинского турагентства о проблемах в отрасли

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

"Банки перестали идти нам навстречу. Любому представителю туристической сферы, который обращается в банк за какой-то помощью, субсидией, кредитом, отказывают. Потому что туризм – зона риска. Мы больше не надежные клиенты банка <…> У нас были большие надежды на правительство, но они не оправдались. Все мои партнеры за рубежом получили субсидии по туризму. Я не говорю о том, что им платили минимальные зарплаты, а некоторым даже выплатили 70% от ожидаемой прибыли", – рассказала Гедеванившили в беседе со Sputnik Грузия.

Правительство Грузии разработало новый антикризисный пакет, в рамках которого окажет посильную помощь жителям и бизнесу в условиях крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. На помощь бизнесу планируется выделить 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная, и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в нем людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие услуги в сфере туризма лишились всего, чего можно было.