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Директор туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили
photo: Ia Gedevanishvili / FB

"Банки нам во всем отказывают" – владелец грузинского турагентства о проблемах в отрасли

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201209/250295053/Banki-nam-vo-vsem-otkazyvayut--vladelets-gruzinskogo-turagentstva-o-problemakh-v-otrasli.html

Начальник департамента по связям с общественностью Ассоциации туризма Грузии GTA, владелец туристической компании Check-in Travel Ия Гедеванишвили рассказала, насколько тяжело выживать туристическому бизнесу в условиях пандемии

Радио
"Банки нам во всем отказывают" – владелец грузинского турагентства о проблемах в отрасли

Туристический сектор, в котором занято около 150 тысяч человек, больше всех пострадал от пандемии коронавируса, поэтому помощь этой сфере и отраслям, связанным с туризмом, является приоритетом правительства Грузии.

"Банки перестали идти нам навстречу. Любому представителю туристической сферы, который обращается в банк за какой-то помощью, субсидией, кредитом, отказывают. Потому что туризм – зона риска. Мы больше не надежные клиенты банка <…> У нас были большие надежды на правительство, но они не оправдались. Все мои партнеры за рубежом получили субсидии по туризму. Я не говорю о том, что им платили минимальные зарплаты, а некоторым даже выплатили 70% от ожидаемой прибыли", – рассказала Гедеванившили в беседе со Sputnik Грузия

Частные отели в центре Тбилиси и вид на дворец царицы Дареджан и женский монастырь Преображения Господня
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Правительство Грузии разработало новый антикризисный пакет, в рамках которого окажет посильную помощь жителям и бизнесу в условиях крайне тяжелой эпидемиологической ситуации. На помощь бизнесу планируется выделить 515 миллионов лари (156 миллионов долларов).

Однако работающие в сфере туризма и эксперты заявляют, что помощь мизерная, и она не может компенсировать тот реальный ущерб, который нанесен отрасли и трудоустроенным в нем людям. По их словам, если гостиничная индустрия еще смогла найти себе альтернативный доход, преобразовавшись в ковид-гостиницы, то туроператоры, гиды и другие услуги в сфере туризма лишились всего, чего можно было.

Теги:
Пандемия, Коронавирус COVID-2019, Грузия, Туризм


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