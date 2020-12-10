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Вахтанг Маисая
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог предположил, когда разрешится политический кризис в Грузии

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (76)
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Доктор политических наук Вахтанг Маисая считает, что несколько месяцев парламент Грузии точно будет однопартийным

Радио
Политолог предположил, когда разрешится политический кризис в Грузии

"Думаю, что кризис может разрешиться к февралю или к марту следующего года, но не раньше. И когда правящая партия созреет для конкретного консенсуса и дальнейших предложений от оппозиции. Хотя некоторые депутаты могут принять решение войти в парламент, и это их право. Но, думаю, в течение примерно трех месяцев грузинский парламент будет однопартийным", – сказал Маисая Sputnik Грузия.

Первое заседание парламента десятого созыва состоится 11 декабря. Оппозиция до сих пор заявляет, что отказывается от мандатов, и требует назначения новых выборов, а четыре раунда переговоров с властями, организованные посольствами ЕС и США в Грузии, так и не решили вопрос. Сегодня, 10 декабря, должен был состояться пятый, решающий раунд переговоров перед началом работы парламента нового созыва, но он был отменен по непонятным причинам. Встреча в четверг должна была стать последним шансом для сторон договориться.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (76)
Теги:
кризис, Переговоры, Оппозиция, Грузия, Парламентские выборы, Вахтанг Маисая


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