Политолог предположил, когда разрешится политический кризис в Грузии

Радио Политолог предположил, когда разрешится политический кризис в Грузии

"Думаю, что кризис может разрешиться к февралю или к марту следующего года, но не раньше. И когда правящая партия созреет для конкретного консенсуса и дальнейших предложений от оппозиции. Хотя некоторые депутаты могут принять решение войти в парламент, и это их право. Но, думаю, в течение примерно трех месяцев грузинский парламент будет однопартийным", – сказал Маисая Sputnik Грузия.

Первое заседание парламента десятого созыва состоится 11 декабря. Оппозиция до сих пор заявляет, что отказывается от мандатов, и требует назначения новых выборов, а четыре раунда переговоров с властями, организованные посольствами ЕС и США в Грузии, так и не решили вопрос. Сегодня, 10 декабря, должен был состояться пятый, решающий раунд переговоров перед началом работы парламента нового созыва, но он был отменен по непонятным причинам. Встреча в четверг должна была стать последним шансом для сторон договориться.