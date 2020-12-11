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Тамар КИКНАДЗЕ
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог оценила заявление президента Грузии о необходимости диалога с Россией

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Темы:
Грузино-российские отношения (628)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201211/250320628/Politolog-otsenila-zayavlenie-prezidenta-Gruzii-o-neobkhodimosti-dialoga-s-Rossiey.html

Политолог Тамар Кикнадзе отметила, что президент Грузии озвучила такое смелое заявление, не побоявшись критики со стороны оппозиции

Радио
Политолог оценила заявление президента Грузии о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на первом заседании парламента десятого созыва подчеркнула важность начала диалога с Россией. По ее словам, у диалога есть свои форматы и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Президент считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.

Саломе Зурабишвили. Парламент Грузии десятого созыва начал работу 11 декабря 2020 года
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Зурабишвили заявила о важности начала диалога с Россией

"Мне очень понравилась речь Зурабишвили. Правильно были поставлены акценты. Особо надо отметить отношения с Россией. Она сказала очень хорошую фразу, что в любом случае нужны переговоры и должен быть диалог. С какими-то положениями власти могут быть не согласны, но в любом случае должен быть диалог с Россией. И это уже положительно, потому что она не побоялась и прямо заявила об этом, несмотря на то, что у деструктивной оппозиции будет очень отрицательная реакция на ее заявление", – сказала Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Темы:
Грузино-российские отношения (628)
Теги:
Президент Грузии, Саломе Зурабишвили, Россия, Грузия, Грузино-российские отношения, Тамар Кикнадзе


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