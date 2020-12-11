Политолог оценила заявление президента Грузии о необходимости диалога с Россией

Радио Политолог оценила заявление президента Грузии о необходимости диалога с Россией

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе выступления на первом заседании парламента десятого созыва подчеркнула важность начала диалога с Россией. По ее словам, у диалога есть свои форматы и поддержка международных партнеров в этом направлении необходима. Президент считает, что надо найти пути для сокращения дистанции и объединения, а для этого надо использовать все возможности.

"Мне очень понравилась речь Зурабишвили. Правильно были поставлены акценты. Особо надо отметить отношения с Россией. Она сказала очень хорошую фразу, что в любом случае нужны переговоры и должен быть диалог. С какими-то положениями власти могут быть не согласны, но в любом случае должен быть диалог с Россией. И это уже положительно, потому что она не побоялась и прямо заявила об этом, несмотря на то, что у деструктивной оппозиции будет очень отрицательная реакция на ее заявление", – сказала Кикнадзе в интервью Sputnik Грузия.

Между Россией и Грузией не существует дипломатических отношений, диалог между странами поддерживался в рамках Женевских дискуссий и переговоров российского сенатора Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге. Отношения двух стран были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.