"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

Почему не стоит делать смузи с творогом, и можно ли посыпать макароны пармезаном?
Как режим питания влияет на то, "жаворонок" вы или "сова"? Почему сыр – на самом деле десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов – объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.
02:10 Что происходит с молоком, когда оно сквашивается
03:23 Есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов
06:15 "Если вы выпили кефир в 7 часов вечера – это одна история, а если на ночь – совершенно другая"
09:30 Как то, "жаворонок" вы или "сова", связано с вашим режимом питания
11:17 Что считать кисломолочными продуктами
11:48 Можно ли есть йогурт (и другую кисломолочку) на голодный желудок
13:16 Как правильно выстроить свой завтрак
14:57 "Перекус фруктами – это самый плохой перекус"
15:20 Можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами
16:35 Почему смузи – это не полезно
18:20 С чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты
19:25 Есть ли "иерархия" кисломолочных продуктов по их полезности
20:33 Какой йогурт лучше – домашний или магазинный
21:50 Почему нужно обращать внимание на то, есть ли в продукте трансжиры
22:28 "Сыр как конфета": как это?
24:43 Как правильно есть сыр и как к нему относиться
26:35 В каком количестве стоит употреблять сыр
28:56 Плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть
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