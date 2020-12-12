"Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

Стакан кефира на ночь, который "поможет сжечь жир". "Шмат" сыра на бутерброде. На десерт – глазированный сырок. Разбираемся, в каком виде кисломолочные продукты действительно полезны, в каком – не очень, и когда их все-таки лучше есть – на завтрак или вечером?

Почему не стоит делать смузи с творогом, и можно ли посыпать макароны пармезаном?

Радио "Правда тела". Насколько полезны кисломолочные продукты

Как режим питания влияет на то, "жаворонок" вы или "сова"? Почему сыр – на самом деле десерт? Что происходит в нашем организме при употреблении кисломолочных продуктов – объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:10 Что происходит с молоком, когда оно сквашивается

03:23 Есть ли лечебные свойства у кисломолочных продуктов

06:15 "Если вы выпили кефир в 7 часов вечера – это одна история, а если на ночь – совершенно другая"

09:30 Как то, "жаворонок" вы или "сова", связано с вашим режимом питания

11:17 Что считать кисломолочными продуктами

11:48 Можно ли есть йогурт (и другую кисломолочку) на голодный желудок

13:16 Как правильно выстроить свой завтрак

14:57 "Перекус фруктами – это самый плохой перекус"

15:20 Можно ли есть творог с порезанными туда фруктами или овощами

16:35 Почему смузи – это не полезно

18:20 С чем категорически нельзя сочетать кисломолочные продукты

19:25 Есть ли "иерархия" кисломолочных продуктов по их полезности

20:33 Какой йогурт лучше – домашний или магазинный

21:50 Почему нужно обращать внимание на то, есть ли в продукте трансжиры

22:28 "Сыр как конфета": как это?

24:43 Как правильно есть сыр и как к нему относиться

26:35 В каком количестве стоит употреблять сыр

28:56 Плавленый сыр и творожные сырки: можно ли (и стоит ли) их есть

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