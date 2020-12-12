21:14 12 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Не верю!
© photo: Sputnik

Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (596)
11 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201212/250323725/Ne-veryu-Pravda-i-mify-o-darknete-khakerakh-i-sledyaschikh-smartfonakh.html

В даркнете можно заказать киллера или купить рабов, хакеры за секунду "ломают Пентагон", а ваш смартфон следит за вами. Что из этого правда, а что – мифы, и почему они возникли?

Вместе с директором Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергеем Плуготаренко разбираем самые популярные заблуждения о технологиях, которые используем ежедневно.

Радио
Не верю! Правда и мифы о даркнете, хакерах и "следящих смартфонах"

01:02 Даркнет – "обитель зла"? Разбираем самые популярные мифы об этой сети (и узнаем, можно ли там заказать киллера)

04:35 Почему даркнет не столь анонимен как кажется

05:43 "Даркнет создан спецслужбами": так ли это

11:40 "Сказал про зеленые тапки – и теперь реклама мне их подсовывает". Насколько нас слушают смартфоны

17:00 Может ли Интернет "рухнуть" (из-за нагрузки на сеть в карантин стриминговые сервисы уже снижали качество воспроизведения)

19:51 За время пандемии мошеннические сервисы выросли больше чем вдвое! Разбираем мифы о хакерах

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (596)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
Нам не нужны мандаты депутатов: оппозиция оформила соглашение - фото
Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
Лавров заявил о попытках западных стран начать гонку вакцин
Безработица и трудоустройство в Грузии - III квартал 2020
Безработица и трудоустройство в Грузии – III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться