Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"
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Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна
Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.
Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"
Слушайте подкасты РИА Новости.
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