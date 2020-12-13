Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна

Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.

Радио Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"

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