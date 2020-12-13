14:51 13 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9861
  • 100 RUB4.4906
  • USD3.2870
Поиск
Мы все умрем. Но это не точно
© photo: Sputnik

Мы все умрем. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (597)
8 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201213/250323777/My-vse-umrem-Filmy-pro-apokalipsis-nauka-ili-vymysel.html

Блокбастеры о глобальной катастрофе почти всегда собирают полные залы. Может, стоит использовать этот потенциал для научного просвещения? Тем более, что последние триллеры, вроде "Интерстеллара", доказывают, что зрителю наука интересна

Разбираем несколько старых, но до сих пор популярных фильмов-катастроф о конце света с точки зрения науки.

Радио
Мы все умрём. Фильмы про апокалипсис: наука или вымысел?

Мы уже говорили на похожие темы - например, в эпизоде "Реальность киберпанка: мы уже живём в антиутопии?"

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (597)


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Мамука Хазарадзе. Оппозиция подписывает меморандум об отказе от депутатских мандатов 11 декабря 2020 года
Нам не нужны мандаты депутатов: оппозиция оформила соглашение - фото
Десятки белых лебедей прилетели на озеро Караколь в Казахстане - видео
Десятки белых лебедей прилетели на озеро Караколь в Казахстане - видео
Православный календарь на 2021 год
Православный календарь 2021 по месяцам
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться