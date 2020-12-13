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Это надолго
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Подкаст "Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

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Темы:
Подкасты РИА (598)
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Давайте начистоту: тема недоношенности в России табуирована и болезненна, несмотря на то, что примерно каждый десятый малыш рождается раньше срока. Почему могут случиться преждевременные роды? Вырастет ли такой ребёнок здоровым?

Какие родители находятся в "группе риска" в первую очередь? Отвечаем на вопросы в Международный день недоношенных детей.

Радио
"Это надолго": что нужно знать о недоношенных детях

Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, где искать помощь и поддержку, если растишь недоношенного ребёнка.

Преждевременные роды могут случиться с каждой? Что значит "недоношенный"? Сколько займёт процесс реабилитации и восстановления малыша? Об этом Настя и Лина говорят с директором благотворительного фонда помощи недоношенным детям "Право на чудо", мамой "торопыжки" Натальей Зоткиной.

В фонде работает горячая линия: 8 800 555 29 24. Также для родителей недоношенных детей специалисты запустили бесплатную онлайн-школу.

Прочитайте интервью врача-неонатолога Екатерины Гордеевой про "золотой час" после родов — время установления первичного контакта мамы и малыша: что будет, если их разделили, и как избежать последствий для формирования привязанности, грудного вскармливания и микрофлоры.

2:30 Сколько детей в России ежегодно рождаются недоношенными?

3:30 Что значит "недоношенный" и как в России менялись критерии живорождённости

6:10 О рисках, которые могут вызывать преждевременные роды, и как их снизить

9:30 Известные "торопыжки": кто из великих людей родился раньше срока

10:30 "Останется инвалидом на всю жизнь" и другие мифы о недоношенности

14:00 Где искать психологический ресурс родителям

15:05 Как осознать и принять проблему

20:10 Куда обратиться за помощью и на что можно рассчитывать

23:10 Сколько длится процесс реабилитации и восстановления

24:05 Есть ли какие-то отсроченные риски и последствия, о которых стоит знать родителям?

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Темы:
Подкасты РИА (598)


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