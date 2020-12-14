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Вано Мтвралашвили
photo: courtesy of Vano Mtvralashvili

Мтвралашвили: импорт топлива в Грузию растет, а потребление снижается

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Темы:
Экономика Грузии (1559)
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Sputnik Грузия
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Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Грузии (СИНГ) Вано Мтвралашвили назвал причиной снижения потребления топлива ограничения, введенные в Грузии из-за коронавируса

Радио
Мтвралашвили: спрос на топливо в Грузии растет, а потребление снижается

"В декабре из-за новогодних праздников потребление, по сравнению с другими месяцами, всегда было гораздо больше. Но из-за того, что в стране введены ограничения из-за коронавируса, потребление снижается. На сколько процентов, я пока не могу сказать. В течение 11 месяцев импорт вырос за счет дизельного топлива. То есть из-за карантинов и ограничений, потребление снизилось, а импорт нефтепродуктов вырос", – сказал Мтвралашвили Sputnik Грузия.

Рост импорта топлива в основном обусловлен увеличением поставок дизельного топлива в Грузию. Они, несмотря на пандемию коронавируса и исходящих из нее ограничений, которые привели к сокращению потребления топлива в стране, с января по ноябрь 2020 года увеличились на 4,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Автозаправочная станция
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что способствует росту импорта нефтепродуктов в Грузию

Это, по словам Мтвралашвили, связано с государственной программой стимулирования владельцев земель сельскохозяйственного назначения, с большим объемом инфраструктурных работ, а также увеличением количества транспортно-грузовых средств, проходящих транзитом через Грузию.

Росту импорта также способствует тот факт, что на данном этапе соответствующими структурами ограничена в стране реализация незарегистрированного и контрабандного дизельного топлива, отметил председатель СИНГ.

По данным СИНГ, за 11 месяцев с начала года импорт нефтепродуктов увеличился на 1,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составил 1 004,8 тысячи тонн.

Темы:
Экономика Грузии (1559)
Теги:
Нефтепродукты, Союз импортеров нефтепродуктов Грузии, Грузия, Вано Мтвралашвили


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