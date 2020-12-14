Кикнадзе: еще есть надежда, что некоторые оппозиционеры войдут в грузинский парламент

Политолог Тамар Кикнадзе считает, что заявления лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее сторонников о фальсификации выборов направлены на дестабилизацию ситуации в Грузии

Радио Кикнадзе: еще есть надежда, что некоторые оппозиционеры войдут в грузинский парламент

"Какой бы ни был исход, "Национальное движение" и их соратники уже знали, что не войдут в парламент. Выборы еще не закончились, когда они говорили, что они сфальсифицированы. У этого движения и их сателлитов, не считая некоторых партий, заранее было заявлено, что они не признают итоги выборов. Они преследуют одну цель, чтобы в Грузии была нестабильная обстановка <…> Собрался парламент без этих партий, но еще есть вероятность что оставшиеся оппозиционеры все же вступят. Есть надежда, что они еще передумают", – заявила Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Первое заседание нового парламента прошло в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустовали впервые в истории Грузии.

Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".