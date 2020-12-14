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Кикнадзе: еще есть надежда, что некоторые оппозиционеры войдут в грузинский парламент

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (92)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201214/250327485/Kiknadze-esche-est-nadezhda-chto-nekotorye-oppozitsionery-voydut-v-gruzinskiy-parlament.html

Политолог Тамар Кикнадзе считает, что заявления лидеров бывшей правящей партии "Единое национальное движение" и ее сторонников о фальсификации выборов направлены на дестабилизацию ситуации в Грузии

Радио
Кикнадзе: еще есть надежда, что некоторые оппозиционеры войдут в грузинский парламент

"Какой бы ни был исход, "Национальное движение" и их соратники уже знали, что не войдут в парламент. Выборы еще не закончились, когда они говорили, что они сфальсифицированы. У этого движения и их сателлитов, не считая некоторых партий, заранее было заявлено, что они не признают итоги выборов. Они преследуют одну цель, чтобы в Грузии была нестабильная обстановка <…> Собрался парламент без этих партий, но еще есть вероятность что оставшиеся оппозиционеры все же вступят. Есть надежда, что они еще передумают", – заявила Кикнадзе в беседе со Sputnik Грузия.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Первое заседание нового парламента прошло в присутствии только депутатов "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов в зале заседаний пустовали впервые в истории Грузии.

Акция протеста оппозиции у бокового входа в парламент Грузии 11 декабря 2020 года
© Sputnik / STRINGER
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Из восьми партий, которые попали в парламент по итогам выборов, пока к ЦИК не обращались "Альянс патриотов Грузии", "Гирчи" и "Граждане". Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Документ также не подписали члены Республиканской партии, которая входит в блок "Сила в единстве – Единое национальное движение".

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (92)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Тамар Кикнадзе


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