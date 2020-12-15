Силагава: экспортная пошлина на пшеницу в России не вызовет подорожание муки в Грузии

Радио Силагава: экспортная пошлина на пшеницу в России не вызовет подорожание муки в Грузии

Ранее правительство РФ установило тарифную квоту в размере 17,5 миллиона тонн на экспорт пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы из России для стабилизации цен на муку и хлеб. Экспорт зерновых в объемах, превышающих ее, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости вывозимой продукции, но не менее чем 100 евро за одну тонну. В пределах квоты пошлины на вывоз пшеницы составят 25 евро за тонну. Решение касается продукции, продаваемой странам, не входящим в Таможенный союз, и будет действовать с 15 февраля до 30 июня 2021 года.

"Мы не ждем, что у нас будут большие изменения по цене, потому что с 1 декабря заработала четырехмесячная программа субсидирования муки, чтобы не подорожал хлеб. Уже прошел тендер, который выиграли шесть компаний", – рассказал Силагава в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия.

Плохой урожай пшеницы в странах-производителях, экономический кризис и колебания курса лари в Грузии повлияли на стоимость муки, что вызвало заслуженные опасения, что хлеб в стране подорожает. Чтобы избежать этого, власти Грузии приняли решение о субсидировании пшеничной муки первого сорта. Программа рассчитана на 4 месяца – с декабря 2020 года до 1 марта 2021-го.

"Март – это тот месяц, когда идет новая аналитика по миру – какой, ориентировочно, будет урожай на следующий год. И мы тоже будем ориентироваться по этому и вместе с правительством смотреть: если цены пойдут вниз, значит мы тоже будем двигаться по этим ценам, если цены пойдут вверх и будет напряженная ситуация на мировом рынке, значит мы решим продолжить эту программу субсидирования или придумаем другую схему", – рассказал Силагава.

В течение года Грузия потребляет 700-800 тысяч тонн пшеницы. Отсюда лишь 10% зерна – местного производства. Остальное страна завозит из России, Казахстана, Украины и США. На долю России приходится 90% от импорта этого зерна.