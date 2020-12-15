Гиорхелидзе: судьба глубоководного порта Анаклия в руках правительства Грузии

Радио Гиорхелидзе: судьба глубоководного порта Анаклия в руках правительства Грузии

Ранее и.о. главы Минэкономики Натия Турнава в ходе презентации годового отчета заявила, что Грузия вновь начнет работу над проектом глубоководного порта Анаклия. По ее словам, с участием международных финансовых институтов и консультационных компаний планируется обновление условий на выражение интересов, переработка технико-экономических исследований, связанных с проектом, и проведение процедуры отбора.

"Проект строительства порта в Анаклия настолько мощный, что его реализация реальна. Порт важен не только для Грузии, это межгосударственный проект, но его не нужно строить на конфронтационном режиме. И не надо распускать глупейшие слухи, что здесь будет глубоководная база подводных лодок НАТО и так далее. Если это коммерческий проект, то коммерция, в первую очередь, – это интересы. А когда есть интересы и баланс интересов, тогда проекты получаются. Думаю, если правительство Грузии сделает все правильно, то проект будет реализован", – сказал Гиорхелидзе в беседе со Sputnik Грузия.

Решение о строительстве глубоководного порта в Анаклия было принято властями Грузии для увеличения транзитного потенциала страны и для подключения к проекту "Нового Шелкового пути", который должен соединить Восток и Запад еще в 2016 году.

Строительство нового порта началось в декабре 2017 года, а в июле 2018 года начаты работы по углублению дна до 16 метров. На данный момент строительные работы остановлены.

Правительство Грузии заявило об окончательном расторжении соглашения с "Консорциумом развития Анаклия" 9 января 2020 года, после того как в декабре 2019 года инвестор в седьмой раз не смог выполнить обязательства предоставить правительству документацию о кредитных соглашениях с банками.

Консорциум же считает решение об официальном расторжении с ними соглашения незаконным и винит в своих неудачах власти Грузии.