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Георгий Абрамишвили исполнительный директор Ассоциации Развитие обновляющейся энергии Грузии
© Sputnik / Vladimir Umikashvili

Энергетик: ремонт Ингури ГЭС больше откладывать нельзя

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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201216/250359939/Energetik-remont-Inguri-GES-bolshe-otkladyvat-nelzya.html

Исполнительный директор Ассоциации "Развитие обновляющейся энергии Грузии" Георгий Абрамишвили считает, что ремонт Ингури ГЭС поможет в дальнейшем избежать непредвиденных рисков и незапланированной приостановки ее работы

Радио
Энергетик: ремонт Ингури ГЭС больше откладывать нельзя

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Как заявили в правительстве Грузии в феврале следующего года все пять агрегатов гидроэлектростанции будут отключены на три-четыре месяца из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

"Действительно, ремонт Ингури ГЭС очень важен. Он несколько раз откладывался, так как остановка Ингури ГЭС, хоть и на короткий срок, для нас и нашей энергетики будет очень болезненной. Но, думаю, больше нет времени и возможности откладывать ремонтные работы. В конце концов это отразится на устойчивости важнейшей для нас гидростанции, сократятся риски и будут предотвращены непредвиденные ситуации, например, незапланированная приостановка работы ГЭС", – сказал Абрамишвили в интервью Sputnik Грузия.

Ингури ГЭС и Ингурское водохранилище
© Sputnik / Viktor Kaminsky
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По словам энергетика, это не вызовет увеличения тарифа за электричество для населения Грузии.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии.

Темы:
Энергетика Грузии (208)
Теги:
Грузия, энергетика, Ингури ГЭС


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