Энергетик: ремонт Ингури ГЭС больше откладывать нельзя

Радио Энергетик: ремонт Ингури ГЭС больше откладывать нельзя

Ингури ГЭС, самая крупная на Кавказе, является основным источником электроэнергии Грузии. Как заявили в правительстве Грузии в феврале следующего года все пять агрегатов гидроэлектростанции будут отключены на три-четыре месяца из-за запланированного ремонта деривационного (гидротехнического) тоннеля.

"Действительно, ремонт Ингури ГЭС очень важен. Он несколько раз откладывался, так как остановка Ингури ГЭС, хоть и на короткий срок, для нас и нашей энергетики будет очень болезненной. Но, думаю, больше нет времени и возможности откладывать ремонтные работы. В конце концов это отразится на устойчивости важнейшей для нас гидростанции, сократятся риски и будут предотвращены непредвиденные ситуации, например, незапланированная приостановка работы ГЭС", – сказал Абрамишвили в интервью Sputnik Грузия.

По словам энергетика, это не вызовет увеличения тарифа за электричество для населения Грузии.

Ингури ГЭС была построена в 1970-х годах. Арочная плотина среди дамб этого типа является одной из самых высоких в мире. На данный момент установленная мощность предприятия составляет 1300 МВт, что покрывает половину потребности Грузии в электроэнергии. Зимой практически вся выработанная этой ГЭС электроэнергия подается Абхазии, которая не контролируется центральными властями Грузии.