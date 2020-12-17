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Политолог Арчил Сихарулидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог указал на главную ошибку в политике Пашиняна

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Политолог Арчил Сихарулидзе прокомментировал протестные настроения в Армении против премьер-министра Никола Пашиняна

Радио
Политолог назвал главную ошибку в политике Пашиняна

Накануне армянская оппозиция, выступающая против премьерства Никола Пашиняна, призвала граждан объявить всеобщую забастовку 22 декабря. Главное требование митингующих – отставка Пашиняна.

"Главная вина Пашиняна в том, что он ничего обществу не говорил. Он пришел к власти на демократической волне, на волне прозрачности. Если бы он вышел и сказал тем людям, которые его поддерживали, а таких было много, что у нас кризис, есть такие-то минусы и нам нужно что-то сделать – или полностью мобилизоваться и идти на войну, или уж тогда остановить это сумасшествие и подготовиться к войне – было бы другое дело. Но почему-то Пашинян играл в игру Ильхама Алиева (президент Азербайджана – ред.), все скрывал, говорил, что все отлично. Поэтому все те люди, которые его поддерживали, внезапно оказались против него. И они задают очень адекватный вопрос: "А что вы делали? Почему в течение месяца вы ни разу не вышли и не сказали, что у нас кризис и нам надо решить вопрос?" – сказал Сихарулидзе в интервью Sputnik Грузия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
Пашинян обвинил оппозицию в желании создать в стране безвластие

По мнению политолога, будет ли отставка Пашиняна, зависит от количества, массы протестующих, однако отменить договор просто невозможно. Армянское население путает желаемое с действительностью, а действительность в том, что Азербайджан хорошо подготовился и смог достичь военного преимущества, заявил Сихарулидзе

Оппозиция в Армении с 10 ноября протестует против соглашения о перемирии в Нагорном Карабахе, подписанного Пашиняном. Митингующие требуют отставки премьер-министра и призывают начать процесс дератификации соглашения по Карабаху.

Началось все после того, как Армения и Азербайджан при посредничестве России договорились о полном прекращении огня и военных действий с 10 ноября 2020 года. По условиям договора, армянская сторона согласилась на целый ряд территориальных уступок, а на территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Они расположатся вдоль линии соприкосновения и коридора, который соединяет Карабах с Арменией.

Теги:
Акция протеста, Армения, Никол Пашинян, Арчил Сихарулидзе


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