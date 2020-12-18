Политолог рассказал о главной проблеме грузинской оппозиции

Радио Политолог: проблема грузинской оппозиции в ее лидерах

Нателашвили считает, что необходима консолидация оппозиции в определенную структуру, которая будет представлять мнение народа внутри страны и во внешних отношениях в период до новых выборов. А сформировать "народный парламент" должны те оппозиционные депутаты, которые отказались от своих мандатов в парламенте Грузии десятого созыва.

"Парламент формирует избиратель и в Грузии, и по всему миру, а не оппозиционная партия, тем более та, которая еле набрала 1% голосов избирателей. Эта инициатива, как и многие другие высказывания Шателашвили, может вызывать улыбку, но серьезно комментировать ее невозможно", – заявил Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

По словам политолога, какая-то часть оппозиционеров все-таки войдет в парламент. Что касается уступок со стороны правительства в плане проведения досрочных выборов, то повода на это у властей нет, считает Метревели.

"Проблема нашей оппозиции в ее лидерах. Оппозиция, безусловно, нужна здоровая, конструктивная и даже самая непримиримая по многим вопросам, но не такого типа политики, как уже приевшиеся и давно известные гражданам Грузии", – отметил политолог.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты пяти из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Они считают состоявшиеся выборы сфальсифицированными.