19:44 18 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR4.0154
  • 100 RUB4.5067
  • USD3.2846
Поиск
Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог рассказал о главной проблеме грузинской оппозиции

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (94)
45 0 0
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201218/250388199/Politolog-rasskazal-o-glavnoy-probleme-gruzinskoy-oppozitsii.html

Эксперт по политическим вопросам Леван Метревели прокомментировал инициативу лидера оппозиционной Лейбористской партии Шалвы Нателашвили о создании в стране альтернативного "народного парламента"

Радио
Политолог: проблема грузинской оппозиции в ее лидерах

Нателашвили считает, что необходима консолидация оппозиции в определенную структуру, которая будет представлять мнение народа внутри страны и во внешних отношениях в период до новых выборов. А сформировать "народный парламент" должны те оппозиционные депутаты, которые отказались от своих мандатов в парламенте Грузии десятого созыва.

"Парламент формирует избиратель и в Грузии, и по всему миру, а не оппозиционная партия, тем более та, которая еле набрала 1% голосов избирателей. Эта инициатива, как и многие другие высказывания Шателашвили, может вызывать улыбку, но серьезно комментировать ее невозможно", – заявил Метревели в беседе со Sputnik Грузия.

Шалва Нателашвили выступает на акции протеста 14 ноября
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Оппозиция Грузии задумалась о создании "народного парламента" параллельно реальному

По словам политолога, какая-то часть оппозиционеров все-таки войдет в парламент. Что касается уступок со стороны правительства в плане проведения досрочных выборов, то повода на это у властей нет, считает Метревели.

"Проблема нашей оппозиции в ее лидерах. Оппозиция, безусловно, нужна здоровая, конструктивная и даже самая непримиримая по многим вопросам, но не такого типа политики, как уже приевшиеся и давно известные гражданам Грузии", – отметил политолог.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты пяти из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Они считают состоявшиеся выборы сфальсифицированными.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (94)
Теги:
Оппозиция, Грузия, Леван Метревели


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Церемония зажжения огней на главной новогодней елке Грузии на проспекте Руставели
На главной новогодней елке Грузии зажглись праздничные огни - фото
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Новогоднее настроение: в Тбилиси зажгли огни на главной елке страны
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
Крупнейшие инвесторы Грузии - III квартал 2020
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться