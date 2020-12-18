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Ника Читадзе, Политолог, Эксперт
Photo: courtesy of Nika Chitadze

Политолог оценил попытку запретить партии Саакашвили участвовать в выборах в Грузии

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (212)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201218/250389176/Politolog-otsenil-popytku-zapretit-partii-Saakashvili-uchastvovat-v-vyborakh-v-Gruzii.html

Политолог Ника Читадзе прокомментировал планы правительства Грузии принять закон, который запретит главной оппозиционной партии "Единое национальное движение" участвовать в выборах

Радио
Политолог оценил попытку запретить партии Саакашвили участвовать в выборах в Грузии

В качестве инициативы в парламент Грузии поступил законопроект, согласно которому партии, в предвыборной кампании которой участвует человек, не удовлетворяющий требованиям Конституции, запретят участвовать в выборах. Об этом ранее заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Думаю, что это, в первую очередь, шаг к авторитаризму. Как мы знаем, ЕНД – это главная оппозиционная партия, которая имеет поддержку более 25% избирателей. Соответственно, можно говорить о том, что законодательная инициатива никак не будет служить развитию демократических институтов в Грузии. Никакую юридическую основу это не имеет", – сказал Читадзе Sputnik Грузия.

Партийный съезд Единого Национального движения в тбилисском Дворце спорта
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Основанной Саакашвили партии могут запретить участие в выборах в Грузии

По его словам, с политической точки зрения, это неуважение по отношению к своим соотечественникам, потому что за ЕНД на прошедших парламентских выборах проголосовало более полумиллиона человек.

"Во-вторых, Михаил Саакашвили не является гражданином Грузии и официально не является председателем партии. Так что партия удовлетворяет всем требованиям закона", – отметил политолог.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, утратив грузинское гражданство, давно живет в Киеве и занимает должность главы исполнительного совета национального комитета реформ Украины. Несмотря на это, он остается идеологическим вдохновителем и неформальным лидером своей партии и пытается дистанционно управлять ею.

На родине Саакашвили за должностные преступления заочно приговорен к двум тюремным срокам, получив в общей сложности шесть лет. В грузинском суде также рассматривается еще несколько дел против него и его соратников.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (212)
Теги:
Михаил Саакашвили, выборы, Грузия, Ника Читадзе


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