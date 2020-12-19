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Правда тела
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"Правда тела". Молоко

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Какое молоко стоит у вас дома в холодильнике? Скорее всего, так называемое молоко А1 (и это вряд ли указано на упаковке). С его употреблением врачи связывают воспаления желудочно-кишечного тракта, болезни эндокринной системы и развитие диабета у детей

А еще - опиоидный эффект... Разбираемся, какое молоко можно пить без опасений за свое здоровье.

Радио
"Правда тела". Молоко

Как отличить молоко А1 и А2? Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает из-за него проблем? Пастеризованное, парное, обезжиренное и восстановленное: что вреднее, а что – полезнее? И наконец, как насчет мороженого и кофе с молоком? Объясняет эндокринолог, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала "Доктор Павлова", старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ Зухра Павлова.

02:40 "Мы же в природе не видим, чтобы лев подошел к зебре и попил молока"

04:10 Чем вредно молоко А1 и как его отличить

05:50 Связь развития диабета первого типа с молоком А1

08:15 Как понять, есть ли неусваиваемость лактозы

09:00 "Опиоидный эффект": почему нам нравится молоко

10:02 Можно ли пить молоко тем, кто сейчас не испытывает от него проблем

10:47 Как на свойства молока влияет его обработка

13:07 Стоит ли пить обезжиренное и восстановленное молоко

16:20 "Протеин – это отдельная субстанция, только белок": можно ли употреблять его тем, у кого непереносимость лактозы

18:10 "На банке огромный состав аминокислот, однако на самом деле они не проходят желудочный барьер"

19:00 Каша на молоке или каша на воде?

19:40 "Не надо смешивать разные субстанции животного белка": а как же мясо по-французски?

22:15 Кофе с молоком и мороженое: можно ли себе это позволить

22:45 "Когда ко мне приходит человек с угревой болезнью, я спрашиваю, как часто он ест мороженое"

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