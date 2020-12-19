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Не верю!
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Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки

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Экстрасенс может заставить незрячего видеть или в подробностях рассказать о вашей жизни (даже называя имена родных). Так убедительно, что и скептики задумываются: что это, если не чудо? Существуют ли паранормальные способности, и можно ли их сымитировать?

Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют "ясновидящие".

Радио
Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки

Иллюзионист Николай Фомушин входит в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини – она обещает миллион человеку, который докажет существование паранормальных способностей. Пока ни один из кандидатов не смог пройти предварительный тест. Как их проверяют, и на чем основаны "способности" тех "экстрасенсов", которых мы видим в телешоу? И почему нам кажется, что предсказания Нострадамуса сбываются, а некоторые наши сны - "вещие"?

02:20 Как экспертный совет премии имени Гарри Гудини проверяет экстрасенсов

06:00 "Гадать можно хоть по холодной батарее"

09:38 Как можно "дать зрение" незрячему

13:00 Почему люди, называющие себя экстрасенсами – в первую очередь хорошие психологи

16:30 "Я разбил зеркало и тут же начался коронавирус"

17:30 Почему никто из экстрасенсов не предсказал вирус и не купил доллары по 30

18:35 Нострадамус и Ванга: как работают подобные предсказания

20:31 "У него кольцо – возможно, проблемы в браке...": обсуждаем "холодное чтение"

21:45 Как гадалки и менталисты используют "горячее чтение"

24:10 Стоит ли разоблачать фокусников? А экстрасенсов?

27:15 Почему мы завышаем значимость случайных совпадений

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