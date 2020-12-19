Не верю! Как обманывают экстрасенсы и гадалки

Вместе с фокусником Николаем Фомушиным раскрываем приемы, которые используют "ясновидящие".
Иллюзионист Николай Фомушин входит в экспертный совет Премии имени Гарри Гудини – она обещает миллион человеку, который докажет существование паранормальных способностей. Пока ни один из кандидатов не смог пройти предварительный тест. Как их проверяют, и на чем основаны "способности" тех "экстрасенсов", которых мы видим в телешоу? И почему нам кажется, что предсказания Нострадамуса сбываются, а некоторые наши сны - "вещие"?
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