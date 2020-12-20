Подкаст "Это надолго": как уложить ребёнка спать. Часть I

Что делать, если младенец просыпается каждый час? Ответы ― в первой части разговора с консультантом по сну.
Вместе с проектом поддержки родителей "Family Tree" разбираемся, как работает обучение младенцев самостоятельному засыпанию. Об этом Настя и Лина говорят с основателем Центра детского сна BabySleep, первопроходцем в профессии консультант по сну в России, мамой троих детей Еленой Мурадовой.
Слушайте продолжение беседы на следующей неделе. А пока прочитайте рекомендации, как маме высыпаться с малышом.
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