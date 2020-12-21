Мамрадзе: многие сторонники оппозиции в ней разочарованы

Радио Мамрадзе: многие сторонники оппозиции в ней разочарованы

Лидеры ряда политических партий заявляют, что в случае, если правящая партия "Грузинская мечта - демократическая Грузия" не назначит повторные парламентские выборы, оппозиция начнет готовиться к перманентным акциям протеста

"О весне говорят потому, что ожидаются экономические и социальные трудности. Это связано с пандемией и с тем, что экономика Грузии сокращается. И оппозиция на это рассчитывает. Но оппозиция вряд ли сможет этим воспользоваться, потому что они непопулярны", - заявил Мамрадзе Sputnik Грузия.

По его мнению, население демонстративно и очень четко не поддержало протестные заявления оппозиции о фальсификации выборов.

"Более того, множество людей, которые дали им голоса на выборах, очень разочарованы. Думаю, у оппозиции шансов нет даже в том случае, если весной в экономическом плане будет какая-то плодотворная почва для беспорядков и протестов", - считает политолог.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия 11 декабря в составе только депутации "Грузинской мечты", хотя в парламент прошли помимо правящей еще восемь оппозиционных партий. Однако места оппозиции, которая не признает результатов выборов 31 октября, в высшем законодательном органе пустуют до сих пор.