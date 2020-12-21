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Демур Гиорхелидзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Гиорхелидзе: рост государственного долга Грузии не повод для тревоги

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Темы:
Экономика Грузии (1580)
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Эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе прокомментировал увеличение внешнего государственного долга Грузии

Радио
Гиорхелидзе: рост государственного долга Грузии не повод для тревоги

За второй квартал 2020 года госдолг Грузии вырос почти на 8% и на 30 июня достиг 6 142,5 миллиона долларов. Как заявляют в правительстве, внешний долг был взят на очень льготных условиях, чтобы власти максимально облегчили как для граждан, так и для бизнеса удар, полученный от COVID-19.

"Госдолг Грузии не большой по сравнению с ВВП. И пока нет никаких катастрофических признаков того, что этот долг может стать очень большим грузом для государственного бюджета и как-то разрушить экономику. Нарастание долга из-за плохой ситуации, в принципе. Не опасно. Главное, чтобы это не стало тенденцией", - сказал Гиорхелидзе Sputnik Грузия.

Министр экономики Грузии Натия Турнава
photo: Ministry of Economy and Sustainable Development / FB
Минэкономики Грузии не видит поводов для беспокойства из-за роста внешнего долга

Снижение экономической активности в стране, вызванное ограничениями из-за риска распространения коронавируса, а также масштабная помощь государства пострадавшим слоям населения в этом году привели к росту дефицита бюджета почти до 8%.

Одним из основных источников покрытия дефицита стала помощь от международных финансовых институтов, которая, с другой стороны, привела к увеличению внешнего долга страны. От международных финансовых институтов правительство Грузии получило денежную помощь в размере 1,5 миллиарда долларов.

По итогам года объем долга правительства составит 55,7% от ВВП, при этом 78% этого долга – внешний.

Темы:
Экономика Грузии (1580)
Теги:
Демур Гиорхелидзе, Долг, Грузия


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