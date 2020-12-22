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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Политолог оценил изменение правил финансирования партий в Грузии

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (96)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201222/250422383/Politolog-otsenil-izmenenie-pravil-finansirovaniya-partiy-v-Gruzii.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе считает, что возможность лишиться госфинансирования заставит оппозиционные партии не пренебрегать своими мандатами и более ответственно подходить к обязанностям

Радио
Политолог: изменение правил финансирования партий позитивно повлияет на работу парламента

В парламенте Грузии инициированы поправки в закон "О политических объединениях граждан", предусматривающие лишение или приостановку государственного финансирования политических партий. Пакет законопроектов предусматривает приостановку и прекращение государственного финансирования тем политическим партиям, которые полностью не реализуют депутатские мандаты или депутаты которых по неуважительной причине пропускают пленарные заседания.

"Законопроекты принимаются по мере поступления проблем, которых раньше не было. Поэтому и существует парламент. У нас появилась такая специфика, что вдруг партии не хотят входить в парламент. Это довольно-таки редкое явление и не очень-то понятное. Но для того, чтобы стимулировать работу в парламенте, наверное, и решили взяться за этот закон. А с другой стороны, это будет превенцией аналогичных случаев, которые сегодня имеют место", – рассказал Сакварелидзе в эфире радио Sputnik Грузия.

Палатки. Городок оппозиции у здания правительства Аджарии
© Sputnik / Seyran Baroyan
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Шесть из восьми оппозиционных партий, во главе с "Единым национальным движением", которые попали в парламент по итогам выборов, официально отказались от депутатских мандатов и аннулировали свои пропорциональные избирательные списки в Центральной избирательной комиссии.

К этому списку также присоединился представитель партии "Гирчи" Зураб Джапаридзе. Остальные три члена партии, которые попали в парламент, пока не писали официального заявления о сложении депутатских полномочий. Партия "Граждане" также пока не обращалась к ЦИК с просьбой об аннулировании пропорциональных списков. Эти же партии не подписали документ о публичном отказе от депутатских мандатов.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (96)
Теги:
Парламентские выборы, Парламент Грузии, Рамаз Сакварелидзе


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