Политолог: грузинская оппозиция никогда не будет довольна результатами выборов

Политолог Леван Метревели считает, что у правящей партии "Грузинская мечта" нет повода уступать оппозиции и назначать досрочные выборы в парламент

Радио Политолог: грузинская оппозиция никогда не будет довольна результатами выборов

"Думаю, какая-то часть даже из представителей самой радикальной оппозиции войдет в парламент. Но и избиратель, и правящая партия глубоко равнодушны к тому, войдут они или нет. Грузинский избиратель уже сделал свой выбор. У правительства нет никакого повода для того, чтобы идти на уступки… Никаких досрочных выборов не будет. Невозможно, чтобы в Грузии по желанию Михаила Саакашвили (экс-президент страны – ред.) каждые два месяца проводились выборы", – заявил Метревели в интервью Sputnik Грузия.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты шести из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Они считают состоявшиеся выборы сфальсифицированными.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.