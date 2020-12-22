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Доктор политических наук, профессор Леван Метревели
photo: courtesy of Levan Metreveli / FB

Политолог: грузинская оппозиция никогда не будет довольна результатами выборов

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (97)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201222/250425116/Politolog-gruzinskaya-oppozitsiya-nikogda-ne-budet-dovolna-rezultatami-vyborov.html

Политолог Леван Метревели считает, что у правящей партии "Грузинская мечта" нет повода уступать оппозиции и назначать досрочные выборы в парламент

Радио
Политолог: грузинская оппозиция никогда не будет довольна результатами выборов

"Думаю, какая-то часть даже из представителей самой радикальной оппозиции войдет в парламент. Но и избиратель, и правящая партия глубоко равнодушны к тому, войдут они или нет. Грузинский избиратель уже сделал свой выбор. У правительства нет никакого повода для того, чтобы идти на уступки… Никаких досрочных выборов не будет. Невозможно, чтобы в Грузии по желанию Михаила Саакашвили (экс-президент страны – ред.) каждые два месяца проводились выборы", – заявил Метревели в интервью Sputnik Грузия.

Новый парламент вступил в полномочия 11 декабря. Он состоит исключительно из депутатов правящей партии "Грузинская мечта". Места оппозиции продолжают пустовать. Депутаты шести из восьми оппозиционных партий, прошедших в парламент, уже написали заявления о сложении с себя депутатских полномочий. Они считают состоявшиеся выборы сфальсифицированными.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. На прошлой неделе должен был состояться пятый решающий раунд перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (97)
Теги:
Президентские выборы, Грузия, Оппозиция, Леван Метревели


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