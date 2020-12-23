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Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия
photo: Nika Shengelia / FB

Шенгелия: Нацбанк Грузии не собирается смягчать монетарную политику

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Темы:
Экономика Грузии (1587)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201223/250432999/Shengeliya-Natsbank-Gruzii-ne-sobiraetsya-smyagchat-monetarnuyu-politiku.html

Вице-президент Центра международного прогнозирования и исследований Ника Шенгелия считает, что в Грузии необходимо снизить ставку рефинансирования хотя бы до 4%

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Шенгелия: Нацбанк Грузии не собирается смягчать монетарную политику

"По моим сведениям, Национальный банк Грузии пока не собирается смягчать монетарную политику. Они сейчас смотрят за инфляцией, но ситуация такая, что надо не за инфляцией следить, а снижать проценты хотя бы до 4%, чтобы в реальном секторе экономики деньги стали дешевле, чтобы что-то начало продвигаться. Но пока, к сожалению, эти сдвиги от Нацбанка Грузии не намечаются, и он сохраняет высокую ставку рефинансирования", – рассказал Шенгелия Sputnik Грузия.

Комитет монетарной политики Национального банка Грузии 9 декабря оставил ставку рефинансирования на уровне 8%.

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© Sputnik / Alex Shlamov
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В Нацбанке отметили, что из-за все еще высокой долларизации экономики возможность смягчения денежно-кредитной политики ограничена. По оценкам, сохранение более жесткой денежно-кредитной политики может потребоваться в течение более длительного периода времени, в зависимости от инфляционных ожиданий и динамики экономической активности.

Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.

Темы:
Экономика Грузии (1587)
Теги:
Грузия, Ставка рефинансирования, Национальный банк Грузии, Экономика, Ника Шенгелия


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