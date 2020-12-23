Дзабирадзе рассказал, в каком случае возможна смена власти в Грузии

Аналитик Вахтанг Дзабирадзе считает, что пятый раунд переговоров между правительством Грузии и оппозицией может не состояться вовсе

Радио Дзабирадзе рассказал, в каком случае возможна смена власти в Грузии

"В Грузии смену власти определяют три составляющие. Первая – это само правительство, вторая – оппозиция, третья – международное содружество. Поэтому, когда речь идет о выборах, легитимации выборов, и смене власти, должны совпадать хотя бы два компонента, чтобы произошли какие-либо изменения, – оппозиции и международных партнеров. Только в таком случае возможна смена власти в нашей стране", – сказал Дзабирадзе в интервью Sputnik Грузия.

По его словам, сегодня власти уделяют мало внимания мнению общества и оппозиции, потому что для них важность имеют лишь оценки западных партнеров и международного содружества.

"Эти оценки не негативные и не положительные, но все признают легитимность выборов. В такой ситуации, что бы ни требовала оппозиция и какой бы категоричной она ни была, правительство будет еще более категоричным. Поэтому ситуация не сдвигается с мертвой точки <…> Очень мала вероятность того, что состоится пятый раунд переговоров, и будут приняты реальные решения, потому что ни одна сторона не уступает другой", – отметил аналитик.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов 31 октября, а власти – пойти на определенные уступки. Пятый решающий раунд переговоров должен был состояться перед началом работы парламента нового созыва, однако встреча была сорвана.

Начиная с 11 декабря, когда парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия, в зале присутствуют только депутаты "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов продолжают пустовать.