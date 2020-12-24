В Грузии начинают действовать новые ограничения: полный список запретов до 1 февраля

ТБИЛИСИ, 24 дек — Sputnik. В Грузии 24 декабря вступили в силу новые ограничения в связи с коронавирусом.
По решению межведомственного совета в период с 24 декабря по 2 января будут действовать следующие ограничения:
- запрет на работу муниципального транспорта в Тбилиси, Рустави, Кутаиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Поти и Телави;
- запрет на работу междугороднего общественного транспорта;
- запрет на работу вещевых и строительно-ремонтных рынков;
- запрет на проведение культурных и развлекательных мероприятий;
- запрещена работа спортзалов и бассейнов;
- запрещено проведение всевозможных конференций, тренингов, культурных, развлекательных мероприятий, кроме онлайн-формата;
- запрещена работа спортивных, художественных и культурных кружков/студий;
- запрет на работу объектов питания и ресторанов в масштабе страны, кроме работы на вынос;
- запрет на передвижение с 21:00 до 05:00, исключение будет лишь в ночь с 31 декабря на 1 января, а также в ночь с 6 на 7 января;
- торговые объекты будут иметь право работать с 07:00 до 19:00, а продуктовые магазины, магазины кормов для домашних животных, аптеки, ветеринарных аптек, магазины бытовой химии и гигиены, а также газетные киоски смогут работать дольше; впускать в магазин будут по принципу один человек на 20 квадратных метров.
3 января - 15 января
По всей стране объявляются выходные, работают только банки, объекты и сервисы стратегического значения;
Вводятся дополнительные ограничения:
- в Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Рустави, Гори, Поти, Зугдиди, Телави снова запрещается работа всех торговых объектов, кроме продуктовых магазинов, магазинов кормов для домашних животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, а также газетных киосков.
16 января - 31 января
Восстанавливается работа городского и междугороднего транспорта, торговых объектов, открытых и закрытых рынков. Но в выходные дни они работать не будут.
Все ограничения снимаются с:
- государственной и частной строительно-ремонтной деятельности;
- банковской и финансовой деятельности;
- работы магазинов продуктов питания, магазинов кормов для животных, аптек, ветеринарных аптек, магазинов бытовой химии и гигиены, киосков для прессы;
- услуг доставки;
- салонов красоты и центров эстетической медицины;
- автосервисов и услуг технического осмотра;
- услуг по ремонту бытовой техники;
- аграрных рынков.