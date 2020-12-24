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Васо Капанадзе
© Sputnik / Alex Shlamov

Политолог: в новой программе правительства Грузии правильно расставлены акценты

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Темы:
Политическая жизнь Грузии (221)
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https://sputnik-georgia.ru/radio/20201224/250443553/Politolog-v-novoy-programme-pravitelstva-Gruzii-na-pravilno-rasstavleny-aktsenty.html

Политолог Васо Капанадзе рассказал, что является самым главным в правительственной программе страны на 2021-2024 годы

Радио
Политолог: в программе правительства Грузии на 2021 год правильно расставлены акценты

"В правительственной программе правильно расставлены приоритеты в том плане, что Грузия в ближайшие четыре года будет ориентирована на строительство государства европейского типа. Важно отметить, что программа в целом ориентирована на то, чтобы преодолеть негативные последствия пандемии и кризиса. Также была подчеркнута важность макроэкономической стабильности. Самое главное, по-моему, в этой программе – это важность повышения роли, ответственности и эффективности работы госслужащих", – сказал Капанадзе Sputnik Грузия.

Правительственная администрация
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Правительственная программа "Для строительства европейского государства" рассчитана на четыре года.

Основной целью этой программы является преодоление кризиса, созданного из-за пандемии коронавируса, быстрое восстановление экономики и ее развитие, и создание безопасной среды для граждан.

Кроме того, в программе четко указано, что Грузия проведет до 2024 года все реформы для того, чтобы подать заявку на членство в Евросоюз.

Темы:
Политическая жизнь Грузии (221)
Теги:
Политика, Правительство, Грузия, Васо Капанадзе


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