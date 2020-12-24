23:15 24 Декабря 2020
Грузия
русქარ
Прямой эфир
  • EUR3.9830
  • 100 RUB4.3470
  • USD3.2704
Поиск
Срочно:
Президент Бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония
photo: Georgian Distributors Business Association / FB

Чкония: коронавирус убивает экономику Грузии

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Экономика Грузии (1590)
8910
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201224/250445344/Chkoniya-koronavirus-ubivaet-ekonomiku-Gruzii.html

Президент бизнес-ассоциации дистрибьюторов Грузии Ива Чкония заявил, что пережить последствия пандемии стране становится все сложнее

Радио
Чкония: коронавирус убивает экономику Грузии

"Много проблем будет у тех предпринимателей, кто завозит в страну одежду, пиротехнику, продукцию новогодней тематики, которую надо продать сезонно. Активность продаж в основном идет до конца декабря. Если из-за ограничений они не смогут продать товары, ущерб будет огромный <…> Есть компании, которые уже завезли продукцию и должны ее реализовать, так как уже уплатили НДС <…> То, что происходит из-за COVID-19, убивает экономику. Не знаю, как мы сможем это перенести", – сказал Чкония в интервью Sputnik Грузия.

Закрытые кафе, бары и рестораны во время эпидемии коронавируса. Зима
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Что станет с ресторанами и гостиницами в Грузии? - предприниматели просят помощи

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта.

С разрешения Межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 2 января в стране заработали непродуктовые магазины и большие торговые центры. Но для них установлены определенные правила работы.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.

Темы:
Экономика Грузии (1590)
Теги:
Коронавирус COVID-2019, Пандемия, Грузия, Экономика


Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Декабрь в столице Грузии
Декабрь в Тбилиси – фото
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Спортзал на выезде: бесплатные тренировки от грузинского спортсмена - видео
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
Коронавирус на постсоветском пространстве - динамика
История Грузии - интересно!
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться