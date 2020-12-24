Чкония: коронавирус убивает экономику Грузии

Радио Чкония: коронавирус убивает экономику Грузии

"Много проблем будет у тех предпринимателей, кто завозит в страну одежду, пиротехнику, продукцию новогодней тематики, которую надо продать сезонно. Активность продаж в основном идет до конца декабря. Если из-за ограничений они не смогут продать товары, ущерб будет огромный <…> Есть компании, которые уже завезли продукцию и должны ее реализовать, так как уже уплатили НДС <…> То, что происходит из-за COVID-19, убивает экономику. Не знаю, как мы сможем это перенести", – сказал Чкония в интервью Sputnik Грузия.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации с 28 ноября в Грузии действуют строгие ограничения: обязательный режим ношения масок, ограничение на передвижение с 21:00 до пяти утра, запрет на работу общественного транспорта.

С разрешения Межведомственного координационного совета, с 24 декабря по 2 января в стране заработали непродуктовые магазины и большие торговые центры. Но для них установлены определенные правила работы.

В случае нарушения объектами установленных рекомендаций, им грозит штраф в размере 10 тысяч лари, это чуть более 3,2 тысячи долларов США.