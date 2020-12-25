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Эксперт по вопросам образования Манана Николаишвили
photo: courtesy of Manana Nikolaishvili

"Лишние расходы" – эксперт о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта

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Эксперт по вопросам образования Манана Николаишвили считает, что в Грузии нужно объединить как можно больше ведомств и тем самым снизить государственные расходы, а не разделять их

Радио
"Лишние расходы" – эксперт о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта

Министерство культуры и спорта будет отделено от министерства науки и образования, об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на пленарном заседании парламента в четверг. По его словам, решение уже принято, и остаются только необходимые юридические процедуры, поэтому ожидается, что процесс будет завершен к февралю.

"Это лишние расходы. Прекрасно можно сделать так, чтобы образование, культура и спорт были вместе, как есть. Должен быть такой министр, который будет одинаково хорошо знать все сферы, и тогда ведомство было бы эффективным. Нет никакой необходимости их разделять. Они прекрасно объединены. Министерства, наоборот, должны стать крупнее, объединяться, но министры должны быть осведомлены во всем и быть компетентны по всем вопросам. Нет никакой необходимости в министерстве культуры в Грузии. Почему культуры, а не труда? Труд же в этой бедной стране важнее. Что труд делает вместе с здравоохранением?!" – сказала Николаишвили в эфире радио Sputnik Грузия.

Министерство культуры и спорта Грузии
© Sputnik / Alexander Imedashvili
Теперь официально: министерство культуры и спорта отделится от Минобразования

Разговоры о разделении министерства образования, науки, культуры и спорта на два разных ведомства начались в стране еще в январе 2020 года. Тогда этим вопросом просили заняться и представители культуры, и искусства. В открытом письме они призвали премьера, президента и председателя парламента выделить министерство культуры в отдельное ведомство.

Как отмечалось в обращении, объединение культуры с другими ведомствами существенно отбросило возможности развития культуры в Грузии, так как всем отраслям, входящим в сферу культуры, нужно решать многие институциональные, финансовые и юридические проблемы.

Министерство образования, культуры и спорта было объединено в 2018 году.

Теги:
Грузия, Министерство образования, науки, культуры и спорта


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