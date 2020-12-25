Сакварелидзе: некоторые оппозиционеры все-таки войдут в парламент Грузии

Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал работу парламента десятого созыва без оппозиции, которая отказывается в него входить

Радио Сакварелидзе: некоторые оппозиционеры все-таки войдут в парламент Грузии

"Мы видим, что отдельные члены оппозиционных политических партий уже собираются войти в парламент. Такое фрагментарное участие оппозиционных членов в парламентской деятельности, наверное, будет налицо. Но чтобы вся оппозиционная часть была бы перенесена из улицы в парламент, такие ожидания неоправданы", – сказал Сакварелидзе в беседе Sputnik Грузия.

Начиная с 11 декабря, когда парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия, в зале присутствуют только депутаты "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов продолжают пустовать.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.