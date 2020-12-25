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Грузинский эксперт и политолог Рамаз Сакварелидзе
© Sputnik / Alexander Imedashvili

Сакварелидзе: некоторые оппозиционеры все-таки войдут в парламент Грузии

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Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (102)
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Sputnik Грузия
https://sputnik-georgia.ru/radio/20201225/250453207/Sakvarelidze-nekotorye-oppozitsionery-vse-taki-voydut-v-parlament-Gruzii.html

Политолог Рамаз Сакварелидзе прокомментировал работу парламента десятого созыва без оппозиции, которая отказывается в него входить

Радио
Сакварелидзе: некоторые оппозиционеры все-таки войдут в парламент Грузии

"Мы видим, что отдельные члены оппозиционных политических партий уже собираются войти в парламент. Такое фрагментарное участие оппозиционных членов в парламентской деятельности, наверное, будет налицо. Но чтобы вся оппозиционная часть была бы перенесена из улицы в парламент, такие ожидания неоправданы", – сказал Сакварелидзе в беседе Sputnik Грузия.

Начиная с 11 декабря, когда парламент Грузии десятого созыва вступил в полномочия, в зале присутствуют только депутаты "Грузинской мечты". Места оппозиционных депутатов продолжают пустовать.

Уже больше месяца политический кризис, возникший в стране после парламентских выборов 31 октября, пытаются разрядить послы ЕС и США, которые выступают посредниками в переговорах между властью и оппозицией. За это время западные дипломаты пытались уговорить оппозиционные партии принять итоги парламентских выборов, а власти – пойти на определенные уступки.

Темы:
Политический кризис в Грузии 2020: оценки и прогнозы (102)
Теги:
Оппозиция, Парламент Грузии, Политика, Грузия, Рамаз Сакварелидзе


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