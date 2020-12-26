"Правда тела". Как "вписать" тренировки в свое расписание

И все-таки когда тренироваться: утром, вечером, по выходным, или это вообще неважно?
Работают ли онлайн-тренировки? Насколько полезны "челленджи" по стоянию в планке"? И можно ли заниматься только бегом или боксом – и больше ничем? Объясняет куратор очного отделения Школы идеального тела Sekta Ия Морозова.
03:30 Почему главное – это поставить цель
05:30 Как можно постепенно наращивать нагрузку
07:30 Зачем развивать координацию и как это поможет не падать в гололед
10:00 Заниматься только по выходным: нормально или нет
11:30 Тренироваться по 15 минут каждое утро (так, правда, можно?)
12:45 Онлайн-тренировки: работает ли это
14:45 Утренние или вечерние тренировки – как лучше
15:10 Насколько полезны челленджи и марафоны
18:00 Как быть, если временно вынужден прервать тренировки
20:30 Какие ошибки приводят к ощущению "перетрена"
23:30 Только бокс или только бег: можно ли заниматься только одним видом спорта
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