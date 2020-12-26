Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Можно ли заболеть из-за вакцины? Возможно ли, что вакцинация – это сговор фармкомпаний, который хотят на ней обогатиться? Правда ли, что после прививки 42 дня нельзя пить алкоголь? Связаны ли прививки с развитием аутизма у детей?

И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.

Радио Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку, чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого "чиха" и не бояться заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год.

Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок – будет ли он иметь иммунитет? И наоборот – не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты?

Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.

01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)

05:25 Как действуют вакцины

08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)

13:20 Можно ли чипировать через вакцину

14:57 "Вакцинация – это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться". Прибыльный ли это бизнес?

16:00 От чего зависят побочные эффекты

18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку

19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)

20:30 "Прививки приводят к аутизму": как возник этот миф

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