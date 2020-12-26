Не верю! Алкоголь, чипирование и аутизм: правда и мифы о вакцинах

И реально ли чипировать человека через вакцину? Вместе с микробиологом Евгением Плисовым разбираем мифы о прививках.
Во всех регионах России началась бесплатная добровольная вакцинация от коронавируса. Ведущие подкаста Наташа Шашина и Артем Буфтяк уже сделали прививку, чтобы чувствовать себя спокойнее, не дергаясь из-за каждого "чиха" и не бояться заразить пожилых родственников на семейных застольях в Новый год.
Как работают вакцины? Если у женщины, сделавшей прививку, родится ребенок – будет ли он иметь иммунитет? И наоборот – не могут ли уже у детей проявиться нехорошие побочные эффекты?
Расспрашиваем микробиолога, научного журналиста Евгения Плисова.
01:00 Сколько нельзя пить после прививки (и как пересекаются вакцины и алкоголь)
05:25 Как действуют вакцины
08:13 Зачем вакцины вкалывают в два этапа (не будет ли перегрузки иммунной системы?)
13:20 Можно ли чипировать через вакцину
14:57 "Вакцинация – это заговор фармкомпаний чтобы на этом нагреться". Прибыльный ли это бизнес?
16:00 От чего зависят побочные эффекты
18:00 Можно ли стать переносчиком вируса, сделав прививку
19:43 Могут ли прививки сказаться на здоровье детей, которые у вас родятся (и могут ли они получить иммунитет)
20:30 "Прививки приводят к аутизму": как возник этот миф
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